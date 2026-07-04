La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial abrió una herida profunda que va más allá de lo estrictamente deportivo. En medio de versiones cruzadas sobre la tensa relación entre el plantel y Marcelo Bielsa, el análisis de quienes conocen de cerca al entrenador rosarino aporta una perspectiva cruda sobre lo que verdaderamente ocurrió en la concentración celeste.

Marcelo Straccia, exfutbolista y colaborador de Bielsa en el cuerpo técnico de la Selección Argentina durante el proceso del Mundial 2002, rompió el silencio en Cancha Embarrada (El Destape Deportes) y apuntó de manera contundente contra la actitud de los referentes uruguayos. Según Straccia, el cortocircuito definitivo se generó por la resistencia de los futbolistas a someterse a la obsesiva metodología de trabajo del DT.

"Si un entrenador te dice 'sentate que vamos a ver un video', me parece una falta de coherencia y de respeto total pedir que se bajen los tiempos", sentenció el exayudante, al referirse a la filtración de que figuras como Federico Valverde, Luis Suárez o Nahitan Nández pretendían acortar las charlas técnicas y los análisis individuales a un formato casi exprés. Para Straccia, la ecuación es clara: en una competencia de máxima élite, la información milimétrica que brinda un técnico que "se mata trabajando las 24 horas" es la herramienta más valiosa que puede recibir un profesional.

El quiebre expuso un choque de perfiles insalvable. Mientras Bielsa se mantiene fiel a su línea histórica de manejarse de forma recta, severa y sin buscar el "amiguismo" con el jugador, el plantel uruguayo pareció reclamar un trato más concesivo. La contracara de este reclamo quedó en evidencia tras la eliminación, donde los errores individuales en la cancha terminaron condenando el resultado, pero las culpas se volcaron sobre el cuerpo técnico.

"Hay que merecer tener a alguien que trabaje así por vos. Es más fácil lavar las culpas en otro y no en uno mismo", analizó Straccia, sugiriendo que gran parte del grupo "no estuvo a la altura" de la exigencia que demandaba el proyecto. El propio Bielsa, en su última conferencia de prensa, refrendó este diagnóstico con una frase tajante: "A los demás no les interesa aprender lo que yo sé".

El desenlace de Uruguay en la Copa del Mundo expone un vicio recurrente en el fútbol moderno, donde el ego de las figuras de renombre suele colisionar con los procesos de máxima disciplina. Al final del camino, la interna dejó en claro que la herida uruguaya no sangró por cuestiones tácticas, sino por la intolerancia de sus propios referentes a la rigurosidad de un conductor inflexible.