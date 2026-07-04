Federación canadiense dice a hinchas que el camino recién comienza tras derrota ante Marruecos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Canadá vs Marruecos

​Canadá puso fin el sábado a una campaña sin precedentes en el Mundial ‌con un emotivo ‌mensaje dirigido a sus seguidores, en el que agradeció a los aficionados por haber contribuido a transformar el panorama futbolístico del país tras el final de su campaña en el torneo.

Momentos después de la derrota 3-0 ante ​Marruecos en ⁠octavos de final, la cuenta de Instagram ‌de Canada Soccer publicó un homenaje ⁠a los seguidores. "Toda historia ⁠tiene un final. Pero esta, por ahora, no lo parece", comenzaba la publicación.

"Durante las últimas semanas, ⁠hemos visto cómo todo un país se ​enamoraba de este equipo. Las ‌calles se tiñeron de ‌rojo. Los salones se convirtieron en gradas. ⁠Los niños que antes soñaban con lucir el escudo de sus tierras ancestrales descubrieron un nuevo sueño".

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El equipo, que alcanzó por ​primera vez ‌la fase eliminatoria del Mundial y luego se impuso a Sudáfrica en la ronda de los 32 mejores, afirmó que el torneo había disipado cualquier ⁠duda que pudiera quedar sobre el lugar que ocupa el fútbol en Canadá.

"Siempre hemos creído que este era un país de fútbol. Ahora sabemos que lo es".

Canadá también agradeció a los aficionados que viajaron, llenaron los estadios y siguieron al ‌equipo desde casa. "La historia no solo se hizo en la cancha. Se hizo en los hogares, las escuelas, los parques, los bares y las comunidades de todo el país (...)Se hizo cada ‌vez que alguien decidió creer".

El mensaje terminaba con una nota de optimismo a pesar de la ‌decepción por ⁠la eliminación. "Nuestra campaña en el Mundial llega a su fin (...) Pero la ​campaña de Canadá en el fútbol no ha hecho más que empezar. Hasta pronto".

Con información de Reuters