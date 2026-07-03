Gemini para empresas: la transformación tecnológica que Google mete en el mercado argentino

Google anunció una serie de nuevas funciones para Gemini orientadas a pequeñas y medianas empresas.

Google anunció una serie de nuevas funciones para Gemini orientadas a pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de automatizar tareas cotidianas, mejorar la productividad y facilitar la creación de contenido. Las novedades buscan que los negocios puedan resolver procesos que antes demandaban varias aplicaciones o varias horas de trabajo desde una única plataforma impulsada por inteligencia artificial.

Entre las principales incorporaciones se destacan nuevas capacidades para generar documentos, analizar información, crear imágenes y colaborar con equipos de trabajo. Según la compañía, estas herramientas fueron diseñadas para que los emprendedores y las empresas dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más recursos al crecimiento de sus negocios.

Las nuevas funciones de Gemini para mejorar la productividad

Google explicó que Gemini ahora ofrece una experiencia más integrada para asistir en distintas etapas del trabajo diario. La inteligencia artificial puede ayudar a redactar propuestas comerciales, resumir documentos extensos, organizar información compleja y generar ideas para campañas de marketing o publicaciones.

Además, la plataforma permite analizar grandes volúmenes de datos y convertirlos en informes fáciles de interpretar, lo que simplifica la toma de decisiones. También incorpora herramientas para crear imágenes mediante instrucciones en lenguaje natural, una función pensada para quienes necesitan desarrollar contenido visual sin conocimientos de diseño.

Cómo busca Google que las empresas ahorren tiempo

La empresa sostiene que el objetivo principal es reducir el tiempo invertido en tareas administrativas y creativas. Gracias a Gemini, los usuarios pueden trabajar de manera colaborativa sobre documentos, automatizar procesos repetitivos y obtener respuestas contextualizadas para resolver problemas específicos de su negocio.

Gemini ahora ofrece una experiencia más integrada para asistir en distintas etapas del trabajo diario.

Google también destacó que estas funciones apuntan a integrar la inteligencia artificial en el flujo de trabajo habitual, evitando cambiar constantemente entre distintas aplicaciones. De esta manera, las empresas pueden concentrarse en actividades estratégicas mientras la IA colabora en la elaboración de textos, el análisis de información y la generación de contenido visual.

Con estas novedades, Google continúa ampliando las capacidades de Gemini como asistente de inteligencia artificial para el ámbito profesional, ofreciendo herramientas que buscan aumentar la productividad y simplificar las tareas diarias de empresas y emprendedores.