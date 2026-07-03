¿Quiénes serán los invitados en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York?

Entre los nombres que más llaman la atención están Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Aaron Dessner.

El esperado fin de semana del 3 de julio podría marcar un antes y un después para Taylor Swift y Travis Kelce, ya que se especula que celebrarán su boda en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. Aunque no hay confirmación oficial, diversos medios estadounidenses difundieron una lista con posibles invitados que reúne a celebridades de la música, el deporte y el entretenimiento.

Entre los nombres que más llaman la atención están Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Aaron Dessner, quienes fueron vistos en Nueva York días previos al evento. Además, se mencionan varios colaboradores habituales de Swift como Jack Antonoff, Selena Gomez, Phoebe Bridgers y los integrantes de HAIM, junto a productores reconocidos como Max Martin y Shellback.

En cuanto al mundo del espectáculo, se suman figuras como Gigi Hadid, Emma Stone, Mariska Hargitay, Zoe Kravitz, Ellen Pompeo y hasta el renombrado director Steven Spielberg, lo que eleva las expectativas sobre la magnitud del evento. Por otro lado, el ámbito deportivo también estaría representado por miembros clave de los Kansas City Chiefs, entre ellos Patrick Mahomes, el entrenador Andy Reid y George Kittle, en apoyo a Travis Kelce.

La familia tampoco queda afuera: miembros de ambos clanes, como Andrea, Scott y Austin Swift, junto a Donna, Ed, Jason, Kylie Kelce y sus hijos, figuran en la lista preliminar. También se espera la presencia de ejecutivos y productores vinculados a la carrera musical de Swift, aunque la nómina completa sigue siendo un misterio.

Sobre ausencias destacadas, se comenta que Blake Lively y Ryan Reynolds no fueron invitados, mientras que Harry Styles sí recibió la invitación, pero probablemente no asista debido a compromisos laborales. El evento incluiría una cena de ensayo con unos 100 invitados y una fiesta principal con más de mil personas, lo que convierte a la lista en uno de los secretos mejor guardados de la organización.

El operativo de seguridad para el casamiento

En paralelo, la Policía de Nueva York se prepara para garantizar la seguridad del evento. El Departamento de Policía de la Ciudad (NYPD) planifica desplegar a más de 100 oficiales alrededor del Madison Square Garden, según informaron fuentes oficiales. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que se presentó un permiso para un “evento grande” en la arena, aunque no se detallaron las características del mismo.

Durante una conferencia de prensa, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, confirmó que están monitoreando un evento programado para el 3 de julio, reforzando la expectativa en torno a esta celebración que ya genera gran expectativa en la ciudad y el mundo del espectáculo.