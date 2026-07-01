La serpiente fue avistada en un bosque pantanoso de Upper Seletar.

Un descubrimiento inesperado sacudió el mundo de la herpetología en Singapur: la serpiente Hebius petersii, también conocida como Peters’ keelback, fue registrada nuevamente después de 64 años sin avistamientos en la región. Este hallazgo se dio en un bosque pantanoso de Upper Seletar, específicamente en el entorno de Lorong Banir, y se confirmó mediante fotografías y notas de campo recogidas por guardabosques y fotógrafos naturalistas.

La noticia tomó mayor fuerza tras la publicación de un estudio científico realizado por la National University of Singapore (NUS) y difundido en la revista Nature in Singapore. En él se documenta la presencia viva de esta especie emblemática, con un ejemplar que medía aproximadamente 50 centímetros y presentaba un dorso castaño-rojizo con manchas negras, detalles que coinciden con las descripciones académicas.

Este registro no sólo representa un hecho curioso sino que también aporta datos valiosos sobre la distribución geográfica del Hebius petersii, que según registros taxonómicos habita en Malasia, Indonesia y Singapur. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) clasifica a esta especie como de preocupación menor (LC), pero su ausencia prolongada en Singapur generaba inquietudes sobre su estado local.

El ejemplar medía 50 centímetros con dorso castaño-rojizo y manchas negras.

Los investigadores destacaron que la reaparición de esta serpiente demuestra que los remanentes de bosque húmedo en la zona todavía albergan especies que se creían desaparecidas localmente. En ese sentido, remarcaron la importancia de conservar ecosistemas como arroyos sombreados, vegetación ribereña y corredores biológicos que son fundamentales para mantener las cadenas tróficas y la biodiversidad regional.

Las autoridades ambientales advierten que ninguna persona debe intentar manipularla o seguirla. En caso de avistamiento, lo recomendable es registrar la observación de forma segura y comunicarla a los organismos de conservación locales.

La UICN clasifica a la especie como de preocupación menor.

Para proteger tanto a las especies como a las personas, el consejo general es evitar el contacto con serpientes silvestres y reportar cualquier encuentro al sistema ambiental correspondiente. Mantener esta distancia asegura el equilibrio necesario para cuidar la biodiversidad tanto en áreas urbanas como rurales, y a la vez reduce riesgos para la comunidad.

El hábitat y comportamiento de la Hebius petersii

La Hebius petersii es una serpiente semiacuática que habita en bosques húmedos, arroyos sombreados y zonas de vegetación ribereña. Su alimentación se basa principalmente en ranas, peces pequeños y otros anfibios que captura cerca del agua, lo que la convierte en un indicador clave de la salud de los ecosistemas acuáticos.

Entre las características físicas del Hebius petersii se encuentran una cabeza oscura, vientre claro y un patrón moteado en el cuerpo. Su comportamiento esquivo y su capacidad para camuflarse entre la hojarasca y las raíces de los árboles explican por qué pasó tanto tiempo sin ser detectada.