Flavio Azzaro destrozó a Gustavo Alfaro.

Paraguay rompió todo tipo de pronósticos este último lunes 29 de junio, al eliminar ni más ni menos que a Alemania en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El elenco sudamericano dio uno de los más grandes batacazos de la cita orbital, llevando a los cuatro veces campeones a los penales y derrotarlos ahí, para meterse en los octavos de final por cuarta ocasión en su historia.

Esto tuvo gran repercusión en la Argentina, no solo por la diáspora guaraní que habita en nuestro país, sino por la notable hermandad entre ambos pueblos; los rencores existentes contra los teutones y también porque muchos de los integrantes de la Albirroja se desempeñan en nuestro fútbol (como los casos del arquero Orlando Gil, quien ataja en San Lorenzo; o José Canale, defensor de Lanús) e incluso su director técnico, Gustavo Alfaro, es nacido en nuestra patria.

Paraguay eliminó a Alemania del Mundial 2026

Muchos elogiaron al oriundo de Rafaela por el planteo táctico desplegado contra los germanos, con un bloque bajo práctiamente impasable. Sin embargo, también tuvo sus detractores: están los que no coinciden en que esa práctica sea fiel al espectáculo deportivo, así como también los que encuentran empalagosa su forma de declarar (repleta de refranes y cuestiones filosóficas). Dentro de ese último grupo está Flavio Azzaro, quien lo liquido tras su última aparición público.

¿Qué dijo Flavio Azzaro sobre Gustavo Alfaro?

"Escucharlo me genera una de las cosas más fuertes que les puedo explicar. No estoy diciendo que es un mal técnico, los de Paraguay lo tienen que adorar a Alfaro, pero a mí me pasa eso", explicó Azzaro en la más reciente emisión de su programa en AZZ. "Es una mezcla entre un pastor y Fantino. ¿Entendés?", ejemplificó, añadiendo que "a Fantino igual me dan más ganas de escucharlo que Alfaro y que un pastor".

Seguido a ello, desde la producción pasaron al aire algunos de los dichos de Alfaro en conferencia de prensa tras la epopeya ante Alemania. "Ay, que empalagoso que es", se quejó en determinado momento el conductor, quien sumó otros señalamientos como "es un delincuente", "es un vendedor de autos" y "es una cosa de locos".