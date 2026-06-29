Liberaron un yaguarundí con rastreo satelital por primera vez en Córdoba

El monitoreo permitirá conocer mejor los hábitos naturales de esta especie protegida.

La Policía Ambiental de Córdoba liberó un yaguarundí y un carpincho en una zona rural del departamento San Justo, a más de 200 kilómetros de la capital provincial. El operativo representó un hecho inédito para la conservación de la fauna silvestre: por primera vez, un ejemplar de yaguarundí fue reinsertado en su hábitat con un collar de rastreo satelital que permitirá monitorear su comportamiento en libertad.

Un monitoreo clave para proteger la especie

El seguimiento del felino estará a cargo del equipo de investigación del Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA-Conicet), perteneciente al Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los especialistas analizarán sus desplazamientos y hábitos en estado silvestre para ampliar el conocimiento sobre la especie y desarrollar herramientas que fortalezcan las estrategias de conservación de la fauna nativa.

La historia del yaguarundí rescatado

El ejemplar fue rescatado por la Policía Ambiental en agosto de 2025 en Villa Concepción del Tío. En ese momento tenía apenas un mes y medio de vida, por lo que su recuperación demandó un intenso trabajo del equipo técnico del centro de rescate.

Se trata de un yaguarundí de color rojizo, una de las tres variantes de coloración que presenta esta especie, y actualmente tiene alrededor de un año de edad.

Un proceso de rehabilitación con estrictos cuidados

En condiciones naturales, los yaguarundíes permanecen junto a su madre hasta aproximadamente el año y medio. Durante ese período aprenden a conseguir alimento, refugiarse de amenazas y desarrollar las habilidades necesarias para sobrevivir.

Como este ejemplar quedó huérfano desde muy pequeño, los especialistas debieron reemplazar ese aprendizaje mediante un protocolo de rehabilitación especialmente diseñado para evitar que asociara al ser humano con la provisión de alimento.

Durante el proceso aprendió a trepar, acechar, raspar y cazar, mientras su evolución era monitoreada de manera constante para comprobar que incorporara los comportamientos propios de la vida silvestre.

El felino aprendió habilidades esenciales antes de regresar completamente a la naturaleza.

Por qué decidieron liberarlo ahora

Los especialistas determinaron que el felino ya estaba en condiciones de regresar a su ambiente natural. Además, consideraron que este era el momento adecuado porque la especie comienza su madurez sexual alrededor del primer año de vida.

La expectativa es que pueda desarrollar su etapa reproductiva completamente en libertad, mientras el collar satelital aporta información inédita sobre sus movimientos y adaptación al entorno. Junto con el yaguarundí, también fue liberado un carpincho, en una nueva acción destinada a fortalecer la conservación de la fauna silvestre de Córdoba.