El ciervo abatido tenía 72 puntas y alto valor genético.

Un empresario brasileño que realiza negocios en Paraguay desembolsó 40.000 dólares para cazar un ciervo colorado de gran valor en un exclusivo coto ubicado en el departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos. Este hecho generó una investigación federal por un presunto esquema de tráfico y explotación ilegal de fauna silvestre.

La causa está a cargo del juez federal Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo, con la colaboración de la Brigada de Control Ambiental (BCA) y la Prefectura Naval Argentina. Tras dos allanamientos, se secuestraron armas, trofeos y bienes que superan los 1.300 millones de pesos.

Según la investigación, el ciervo abatido era un ejemplar de altísimo valor genético y comercial. Sospechan que fue trasladado irregularmente desde un criadero en Roque Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, hasta el establecimiento “Médano Salvaje”, un coto de caza en Costa Uruguay Sur, administrado por De Bernardis Hunting.

El episodio habría ocurrido el 16 de marzo, pero recién se conoció días atrás cuando el propio establecimiento difundió en redes sociales imágenes del cazador junto al animal muerto. Esta publicación fue clave para que la organización ambientalista Freeland presentara una denuncia ante la Brigada de Control Ambiental, que derivó en la investigación.

El 10 de junio la Prefectura Naval realizó un operativo en el predio rural donde se desarrollaban las actividades cinegéticas. Allí secuestraron la cornamenta del ciervo con 72 puntas y localizaron otro ejemplar vivo. Además, hallaron especies exóticas como antílopes, búfalos de la India, jabalíes, ciervos axis y carneros de cuatro cuernos dentro de un área cercada de unas 130 hectáreas.

También encontraron alrededor de 50 trofeos de caza de diferentes especies. El responsable del establecimiento no pudo presentar la documentación requerida por la ley, como la habilitación provincial y el libro foliado para registrar las actividades cinegéticas. Por eso, además del proceso penal, se inició un expediente administrativo que podría traer sanciones económicas.

La denuncia de Freeland por una publicación en redes derivó en allanamientos millonarios en Gualeguaychú.

En las últimas semanas, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en un galpón sobre la avenida Urquiza al Oeste 2900, en Gualeguaychú. Allí secuestraron 29 escopetas de varios calibres, un revólver y más de 15.000 cartuchos. También hallaron numerosas taxidermias, cuernos, colmillos, astas, cueros, huevos de avestruz y muebles hechos con pieles de animales.

Además, incautaron computadoras, teléfonos, documentación y material fotográfico que serán analizados para determinar el alcance de la actividad ilegal. El total de bienes secuestrados supera los 1.326 millones de pesos, transportados en un camión hasta la sede de Prefectura en la Costanera de Gualeguaychú.

También hallaron antílopes, búfalos y ciervos axis en el predio.

La principal línea de investigación apunta a infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Sin embargo, también se evalúan posibles delitos relacionados con el tráfico de trofeos, la tenencia de especies exóticas y violaciones a la Ley Nacional de Armas, dada la cantidad y variedad de armas y municiones encontradas.