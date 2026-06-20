Vieron pumas con cachorros: la advertencia del Parque Nacional Los Glaciares sobre qué hacer

La naturaleza siempre puede sorprendernos y esta no ha sido la excepción. Un trabajador turístico, llamado Leandro Celeres, logró captar a un puma trasladando a sus crías en una ruta dentro del Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en la ciudad de El Chaltén en Santa Cruz.

Si bien las imágenes despertaron el interés de los curiosos en redes sociales, la administración del parque aprovechó para hacer una advertencia sobre los cuidados que es necesario tener en caso de encontrarse con una especie como esta.

Las autoridades indicaron en un comunicado que todo conductor que circule dentro del Parque Nacional debe hacerlo como máximo a una velocidad de 40 kilómetros por hora para proteger a la fauna silvestre y con el objetivo de prevenir accidentes viales. Por otro lado, hicieron énfasis en los trazados sinuosos y curvas propias de la región, algo que requiere especial atención a la hora de circular con un vehículo.

Además, compartieron las siguientes medidas claves:

Respetar la señalización.

Bajar la velocidad en caso de ver a un animal en la ruta o en la banquina. Si la especie está cruzar, se aconseja esperar que lo haga y no avanzar.

No usar luces altas.



Los especialistas indicaron también que los cuidados deben extremarse en horas de la noche, ya que muchos animales circulan en esta etapa del día por el Parque Nacional Los Glaciares. A su vez, manifestaron que también deben conducir con cuidado porque las especies carroñeras se alimentan, en algunas ocasiones, de animales atropellados en plena ruta y pueden convertirse en víctimas.

"Conducir a más velocidad de la indicada no sólo pone en riesgo el ecosistema, sino que también la seguridad de quienes manejan”, remarcaron.

Cómo es la fauna del Parque Nacional Los Glaciares

Se trata de uno de los parques nacionales con mayor diversidad de fauna y flora de todo el país. En cuanto a las principales especies que habitan aquí están el guanaco, zorro gris, cóndor andino, huemul, chinchilla de cola corta, huillín, zorrino, choique, carpintero negro patagónico y, por supuesto, el puma. Todos estos animales son nativos de la región.

También se pueden encontrar especies que fueron introducidas en los lagos Viedma y Argentino como la trucha arcoíris y la trucha de lago. El Parque Nacional Los Glaciares destaca, a su vez, por su variada flora que va desde arbustos como el calafate hasta árboles como el ñire, la lenga y el coihue.