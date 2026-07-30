Colapinto no ha dejado una carrera sin terminar desde 2025.

Después de su buen debut en la Fórmula 1 con Williams en 2024, Franco Colapinto logró llamar la atención de Flavio Briatore, quien lo terminó fichando para Alpine a inicios del 2025, incluso ante la imposibilidad de darle un asiento de manera inmediata. Por aquel entonces, el equipo galo ya había confirmado a Jack Doohan al volante, pero los errores del australiano hicieron que el empresario italiano decidiera desplazarlo después de tan solo seis fechas.

Así, el piloto argentino se subió al A525 para tener su debut con Alpine en el GP de Ímola, en el que terminó en el decimosexto lugar y no logró sumar puntos, una constante que se repitió en toda esa temporada. A pesar de eso, Colapinto se ganó la renovación, en parte por su regularidad de mantenerse en pista, algo que todavía se mantiene incluso tras el GP de Hungría, que lo dejó a un paso del Top-10 de los pilotos con mayor cantidad de carreras terminadas consecutivas en la historia de la máxima categoría.

Y es que desde su primera presentación con la escudería francesa en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari el pilarense no ha abandonado ni una carrera, cumpliendo todas las vueltas en cada Gran Premio que ha comenzado. En total, Franco suma 28 carreras completadas de manera consecutiva, lo que lo coloca en el decimoprimer puesto del ranking histórico de la F1, que es liderado por Lewis Hamilton con 62 fechas seguidas.

Con este registro, el argentino quedó a solo un paso del Top-10 de los pilotos con mayor cantidad consecutiva de carreras finalizadas y lo mejor es que está a tan solo una fecha de meterse entre los diez mejores. Actualmente, el puesto diez es compartido por Fernando Alonso y Charles Leclerc, quienes completaron 29 carreras entre los GPs de China 2013-Bélgica 2014 y España 2024-Hungría 2025, respectivamente.

Ahora bien, cabe mencionar que esta estadística no contempla las carreras sprints, en las que Colapinto sí tuvo abandonos, puesto que se trata de una modalidad nueva que no puede compararse estadísticamente con años anteriores. Además, el piloto de Alpine no pudo largar en el GP de Gran Bretaña 2025, pero no es contabilizado como abandono debido a que nunca pudo iniciar la carrera, de manera tal que no interrumpe su racha.

El pilarense suma 37 carreras en la F1 en total.

Los pilotos con más carreras terminadas de manera consecutiva