Colapinto todavía no tiene asegurada la renovación.

A pesar de haber tenido un notable rendimiento en la temporada, puntuando en seis de las once fechas disputadas, lo cierto es que Franco Colapinto todavía no tiene garantizada su continuidad en la Fórmula 1 para 2027. De hecho, Steve Nielsen había dicho semanas atrás que todavía tenía otras alternativas para el segundo asiento de Alpine y que el pilarense debía demostrar que era merecedor del asiento en base a la regularidad de sus resultados.

No obstante, el piloto argentino respondió a dichas declaraciones llegando a la zona de puntos tanto en Silverstone como en Spa-Francorchamps, por lo que llegó con buenas energías a la última cita previa al parate del verano europeo. Justamente por eso, durante la conferencia de prensa previa al GP de Hungría, una de las consultas que le hicieron a Colapinto tuvo que ver con la posibilidad de la renovación con el equipo galo.

“No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”, fue la respuesta inicial del pilarense. Y es que uno de los aspectos importantes de la F1 es la mentalización en cada carrera, puesto que cualquier distracción con el futuro o el pasado puede repercutir en el rendimiento de un piloto, sobre toco cuando tiene la presión encima para mantener su asiento.

De ahí que Franco haya mencionado que está trabajando no solo para sí mismo, sino también para mejorar el rendimiento del A526 en conjunto con los ingenieros y mecánicos de Alpine. “Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, agregó con la vista puesta en la lucha por la zona media que los franceses mantienen con Racing Bulls.

Por último y para zanjar el tema, Colapinto se permitió bromear con los periodistas presentes en Budapest al tirar un palito sobre todo lo que se dijo con respecto a su futuro en las últimas semanas: “Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben”.

El argentino suma 19 puntos en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría