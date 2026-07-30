Juicio de Loan: continúan las audiencias y declaran tres testigos clave

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves en Corrientes con su duodécima audiencia, en la cual declararán tres testigos fundamentales para el avance de la causa. Los convocados por el tribunal son el perito Juan Osvaldo Ronelli, el comisario mayor Fabio Pirrone y el ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio, Luis Alberto González.

El testimonio de Ronelli es crucial, ya que fue el responsable de los peritajes con luminol que detectaron manchas que podrían ser sangre humana en el guardabarros de la camioneta de Carlos Pérez, uno de los imputados. Por su parte, el comisario Pirrone detallará los exhaustivos operativos de búsqueda coordinados en la zona, los cuales incluyeron recursos acuáticos, terrestres y aéreos de alto nivel con resultados negativos.

En tanto, la declaración de González se centrará en la movilización local y el apoyo logístico brindado por las autoridades municipales durante los primeros días de la búsqueda. La jornada también pone el foco en las pruebas de odorología con canes, que detectaron rastros del niño en los vehículos de los acusados Pérez y Victoria Caillava, quienes sostienen que dichas evidencias podrían deberse a transferencias accidentales de olor