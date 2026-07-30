El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Juicio de Loan: continúan las audiencias y declaran tres testigos clave
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Hace 2 horas
Juicio por Loan: audiencia clave con peritos y funcionarios
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este jueves en Corrientes con su duodécima audiencia, en la cual declararán tres testigos fundamentales para el avance de la causa. Los convocados por el tribunal son el perito Juan Osvaldo Ronelli, el comisario mayor Fabio Pirrone y el ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio, Luis Alberto González.
El testimonio de Ronelli es crucial, ya que fue el responsable de los peritajes con luminol que detectaron manchas que podrían ser sangre humana en el guardabarros de la camioneta de Carlos Pérez, uno de los imputados. Por su parte, el comisario Pirrone detallará los exhaustivos operativos de búsqueda coordinados en la zona, los cuales incluyeron recursos acuáticos, terrestres y aéreos de alto nivel con resultados negativos.
En tanto, la declaración de González se centrará en la movilización local y el apoyo logístico brindado por las autoridades municipales durante los primeros días de la búsqueda. La jornada también pone el foco en las pruebas de odorología con canes, que detectaron rastros del niño en los vehículos de los acusados Pérez y Victoria Caillava, quienes sostienen que dichas evidencias podrían deberse a transferencias accidentales de olor
Hace 2 horas
Juicio por Loan: declaran otros cuatro testigos y se complica el comisario Maciel
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Hace 2 horas
"Me voy con papá": reconstruyeron los últimos minutos de Loan
En el regreso de las audiencias en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña declararon testigos y policías. Otra vez hubo polémicas y cruces entre abogados y el Tribunal.
El regreso del juicio por la desaparición de Loan después de la feria judicial volvió a estar cargado de tensión cuando en el inicio de la audiencia uno de los abogados defensores planteó que en Goya se estaba desarrollando otra causa a la que fueron citados testigos que participaron del juicio. A ese reclamo se sumó el abogado Rodolfo Baqué, que representa a Elizabeth Cutaia, la abogada acusada de entorpecer la investigación y consideró que “ese expediente no está vinculado directamente con la desaparición” pero aseguró que “la simultaneidad podría afectar el derecho de defensa”. Después de algunos cruces y polémicas, otras defensas adhirieron al pedido de postergar el juicio y tras un cuarto intermedio de una hora y media el Tribunal declaró que “no tiene atribución para intervenir” en el otro expediente y rechazó la postergación.
Hace 2 horas
Los testimonios que complicaron a Maciel en el juicio de Loan
Dos policías que participaron en los primeros rastrillajes declararon ante el TOF de Corrientes y señalaron al exjefe policial como quien dirigía el operativo.
A más de dos años de la desaparición de Loan, el juicio oral del caso continúa desarrollándose. En la última audiencia, dos policías que participaron de las primeras horas de búsqueda apuntaron contra el excomisario Walter Maciel tras confirmar que era quien daba las órdenes en el operativo desplegado.
13:18 | 28/07/2026
Testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban
Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.
11:04 | 28/07/2026
Se reanudó el juicio del caso Loan: entró en cuarto intermedio
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08:52 | 27/07/2026
Juicio por Loan: esta semana se reinician las audiencias
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13:27 | 26/07/2026
Se reanuda el juicio por Loan Peña: todos los detalles de las audiencias
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10:36 | 24/07/2026
Caso Loan: lo último que se sabe del niño que generó conmoción en Paraguay
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08:02 | 23/07/2026
Caso Loan: qué pasó con el niño encontrado en Paraguay y qué dijo la familia
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08:36 | 22/07/2026
Juicio Loan: quiénes declararon hasta ahora y cuándo se retoma
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11:38 | 21/07/2026
Confirman que el nene visto en Paraguay no es Loan
Después del análisis de las imágenes, las autoridades descartaron que el menor entrevistado en la expo de Paraguay fuera el niño desaparecido en Corrientes. La duda había reavivado las esperanzas de encontrar a Loan.
08:51 | 21/07/2026
Cómo sigue la causa tras confirmarse que el niño de Paraguay no es Loan
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.
13:16 | 20/07/2026
Caso Loan: la aparición de un niño en Paraguay y cómo sigue el juicio
Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan. Corrientes. Loan Danilo Peña.
12:22 | 20/07/2026
Loan: investigan a un niño con un gran parecido físico en Paraguay
Se viralizó un video en redes donde se ve un menor muy parecido a Loan. La Policía paraguaya intervino para verificar su identidad y determinar si existía algún vínculo con el niño argentino desaparecido en el 2024.