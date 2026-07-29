A más de dos años de la desaparición de Loan, el juicio oral del caso continúa desarrollándose. En la última audiencia, dos policías que participaron de las primeras horas de búsqueda apuntaron contra el excomisario Walter Maciel tras confirmar que era quien daba las órdenes en el operativo desplegado.

Uno de los testimonios más trascendentes fue el del policía Hugo Daniel Alegre, quien recibió el llamado de María Victoria Caillava que informaba el extravío del menor de edad. Fue quien dio aviso a las autoridades y así lo relató en su declaración. Además, contó cómo fue el hallazgo del botín encontrado semienterrado en el barro.

El botín de Loan y el rol de Maciel

Alegre explicó que fue designado para custodiar la escena donde apareció el botín de Loan, un elemento que según el Ministerio Público Fiscal habría sido implantado allí por Laudelina Peña para desviar la investigación.

El policía aclaró que no sabe quién encontró el botín. "Cuando llegué ya había tres cadetes cuidándolo", declaró y precisó que Walter Maciel estaba presente en el lugar y fue quien le ordenó permanecer allí junto a otro compañero para preservar la escena.

Además, detalló que tomó dos fotos, una del botín y otra del lugar donde apareció, y señaló que el calzado fue finalmente levantado por una perito, aproximadamente una hora y media después.

El relato del policía complicó al excomisario ya que señaló que el botín estaba semienterrado y que incluso él le tomó fotos, cuando consta como prueba que el calzado había sido retirado del barro por Laudelina y su hija Macarena. Además, Alegre contó que se llevaron la prueba sin que él haya firmado acta de secuestro de la evidencia, algo que debería haber hecho por haber participado del operativo.

También declaró el suboficial Mariano Hernán Duarte, quien integró los primeros rastrillajes. Con su testimonio reforzó la reconstrucción de las actuaciones policiales durante las primeras horas tras la desaparición de Loan.

Los últimos minutos de Loan antes de la desaparición

Durante la audiencia también declaró Víctor Fernández, cuñado de Mónica Millapi y asistente al almuerzo familiar del 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina.

Fernández relató que su hijo estaba jugando con Loan y otros niños en el tacuaral. Según contó, el nene le dijo "Loan dijo 'me voy con mi papá' y se fue", frase que se incorportó directamente al expediente judicial.

El fiscal federal Carlos Schaefer confirmó que hoy continuarán las audiencias con las declaraciones de Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

Hay siete personas acusadas por la desaparición de Loan: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez. Además, otras diez personas están imputadas por el presunto encubrimiento de la investigación.