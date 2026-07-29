Cindy Crawford, supermodelo, sobre por qué jamás volverá a cortarse el pelo: "Quedé muy traumatizada".

Cindy Crawford, reconocida supermodelo y actriz, reveló cuál fue la experiencia traumática que vivió y que le hizo prometerse a sí misma que jamás volvería a cortarse el pelo. Lejos de tratarse de una decisión estética simplemente, hubo un motivo mucho más profundo.

La historia ocurrió al comienzo de su carrera, cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la industria de la moda y recibió una de sus primeras grandes oportunidades: una sesión de fotos en Roma junto al reconocido fotógrafo Patrick Demarchelier. Lo que parecía ser un momento clave para su carrera se terminó convirtiendo en una experiencia que la marcó para siempre.

El corte de pelo de Cindy Crawford que cambió para siempre su relación con su imagen

Según recordó Crawford en el documental The Super Models, la condición del fotógrafo para realizar aquella producción era que ella se cortara el cabello muy corto. La modelo y su agencia decidieron no aceptar esa propuesta y le comunicaron que no estaba dispuesta a cambiar su apariencia. A pesar de eso, el fotógrafo aceptó hacer la sesión igualmente.

Cindy llegó a Roma emocionada por la oportunidad, pero todo cambió durante la primera noche del viaje. "La primera noche mandaron a un peluquero a mi habitación para hacerme un 'retoque'. Me peinaron, me hicieron una cola de caballo y me cortaron la cola de un tijeretazo sin preguntarme", contó la modelo, y aseguró que quedó completamente sorprendida por la situación: "Quedé en estado de shock y me senté en esa habitación de hotel en Roma a llorar".

La supermodelo explicó que el problema no era solamente el cambio de look, sino la sensación de no haber tenido poder de decisión sobre su propio cuerpo. "No era que no me gustara tener el pelo corto; era que yo no había elegido tenerlo corto. No me sentía una persona con voz sobre mi propio destino", aseguró. A lo largo del documental, reflexionó sobre cómo aquella experiencia ocurrió en un momento en el que todavía estaba aprendiendo a desenvolverse dentro de una industria en la que muchas veces las modelos eran tratadas como una imagen y no como personas.

"Realmente sentía que no me veían como una persona con voz sobre su propio destino", explicó. La modelo recordó que incluso llegó a cuestionarse si ese mundo era para ella: "Si esto es lo que significa ser modelo, entonces no estoy preparada para esto". Desde entonces, su cabello largo y ondulado se convirtió en una de sus características más reconocidas y, según confesó, nunca volvió a sentirse cómoda con la idea de realizar un cambio tan drástico: "La gente se pregunta por qué nunca más me corté el pelo de verdad... esa es la razón. Quedé muy traumatizada".

El contraste con la historia de Linda Evangelista

La historia de Crawford es muy distinta de la experiencia de otra de las grandes figuras de la moda, Linda Evangelista, quien también contó en The Super Models cómo un corte de pelo transformó su carrera. A diferencia de Crawford, Evangelista decidió cortarse el cabello de manera voluntaria siguiendo el consejo del fotógrafo Peter Lindbergh.

Aunque al principio la reacción de la industria fue negativa y perdió varios trabajos, poco tiempo después ese cambio la llevó a protagonizar la portada de Vogue Italia y a convertirse en una de las modelos más reconocidas del mundo. Ambas historias reflejan dos caras opuestas de la industria de la moda: mientras que para algunas modelos un cambio de imagen podía abrir nuevas puertas, para otras podía convertirse en una experiencia de pérdida de control sobre su propia identidad.