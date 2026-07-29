El DJ francés Kavinsky es hallado muerto en su domicilio de París

El DJ y músico de electropop francés Kavinsky, que actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, ha sido hallado muerto en su domicilio de la capital francesa, dijo la Fiscalía de París en un comunicado.
El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, tenía 50 años.
"Se ha abierto una investigación sobre la causa de la muerte para determinar las circunstancias del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron ningún elemento sospechoso en el lugar de los hechos", señaló la fiscalía.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Kavinsky fue el autor de la canción "Nightcall", de 2010, que se hizo famosa gracias a la película "Drive", protagonizada por Ryan Gosling.
Interpretó la canción en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2024.
(Reporte de Inti Landauro; edición de Sudip Kar-Gupta y Toby Chopra; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)