El DJ francés Kavinsky es hallado muerto en su domicilio de París

Juegos Paralímpicos de París 2024 - Ceremonia de clausura - París, Francia - 8 de septiembre de 2024. Kavinsky actúa durante la ceremonia de clausura

El DJ y músico de ‌electropop francés ‌Kavinsky, que actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, ha sido hallado ​muerto en ⁠su domicilio de ‌la capital francesa, ⁠dijo la ⁠Fiscalía de París en un comunicado.

El artista, cuyo ⁠nombre real era ​Vincent Belorgey, tenía ‌50 años.

"Se ‌ha abierto una investigación ⁠sobre la causa de la muerte para determinar las ​circunstancias ‌del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron ningún elemento ⁠sospechoso en el lugar de los hechos", señaló la fiscalía.

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Kavinsky fue el autor de la canción "Nightcall", de 2010, que ‌se hizo famosa gracias a la película "Drive", protagonizada por Ryan Gosling.

Interpretó la canción en la ‌ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de ‌2024.

(Reporte ⁠de Inti Landauro; edición de Sudip ​Kar-Gupta y Toby Chopra; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)