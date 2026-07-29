Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 29 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 10 minutos
Amanecer frío y húmedo en CABA: 10° con sensación de 8° y sin lluvia
Buenos amanecer en Capital Federal con una temperatura de 10° y una sensación térmica de 8° debido a la alta humedad del 90%. El cielo está parcialmente nuboso con una nubosidad del 95%, lo que hace que la mañana se sienta más fría de lo que marcan los termómetros.
El viento sopla del sector a 12 km/h con ráfagas que alcanzan los 27 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1016 hPa. Aunque la probabilidad de lluvia es del 0%, la humedad elevada genera una sensación de bochorno frío. La visibilidad es de 20 km, no se reporta niebla y la cota de nieve está en 2800 metros. Seguí acá todas las actualizaciones del clima en vivo.
Hace 25 minutos
Arrancá el miércoles con 10° y alta humedad en Capital Federal
Son las 04:00 en la Ciudad de Buenos Aires y el clima arranca fresco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 10°, pero la sensación térmica baja a 8°C por la alta humedad del 90%. El cielo se presenta parcialmente nuboso con una nubosidad del 95%, aunque la probabilidad de lluvia es nula.
El viento sopla del sector sur a 12 km/h con ráfagas que alcanzan los 27 km/h, lo que hace que la sensación sea aún más fría. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la visibilidad llega a 20 km, sin niebla reportada. Para los que planean actividades en la montaña, la cota de nieve se ubica en 2800 metros.
Con estos valores, la jornada arranca estable pero con abrigo: 10° reales y 8° de sensación son un clásico del invierno porteño. Seguí acá el minuto a minuto del clima en vivo.
Hace 1 hora
Mañana fresca y alta humedad: el clima en Capital Federal al amanecer
Arrancamos el miércoles con una mañana fresca y alta humedad en la Ciudad de Buenos Aires. A las 4 de la madrugada, el termómetro marcó 10°C con una sensación térmica de apenas 8°C, debido al viento del sector sur que sopla a 12 km/h con ráfagas de hasta 27 km/h. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la visibilidad es de 20 kilómetros.
Aunque la probabilidad de lluvia es nula, la humedad del 90% deja el ambiente cargado y el punto de rocío en 8°C. La presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa. Para las primeras horas del día, se recomienda salir abrigado y tener precaución al conducir por la baja visibilidad matinal.
Hace 1 hora
Arrancó el miércoles con 10°C y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
En la madrugada de este miércoles, a las 04:00, la Ciudad de Buenos Aires presenta un cielo parcialmente nuboso con una temperatura de 10°C. La sensación térmica desciende a 8°C debido a la elevada humedad ambiental, que alcanza el 90%.
El viento sopla del sector medio a 12 km/h, con ráfagas que llegan a los 27 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1016 hPa, y la visibilidad es de 20 km. No se registra niebla ni probabilidad de lluvia (0%).
La nubosidad es muy alta, del 95%, y el punto de rocío se sitúa en 8°C. La cota de nieve se encuentra a 2800 metros. Se recomienda abrigarse bien para transitar por la vía pública en estas primeras horas del día.
Hace 1 hora
Arrancá el miércoles con abrigo: cielo cubierto y 10°C en la Ciudad
La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 10°C. La sensación térmica es de apenas 8°C, por lo que el frío se siente más intenso en pleno invierno porteño.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que la humedad alcanza el 92% y el viento sopla del sector sur a 13 km/h, con ráfagas de hasta 31 km/h. La visibilidad es buena: 14 kilómetros.
No se esperan lluvias en las próximas horas (probabilidad 0%), pero la nubosidad es total (100%). El punto de rocío en 9°C y la presión atmosférica en 1015 hPa completan el panorama de una mañana gris y fresca.
Si salís temprano, no olvides el abrigo: la sensación térmica de 8°C y la humedad alta hacen que el frío se sienta aún más penetrante. Sin niebla ni viento extremo, la circulación en la Ciudad será normal.
Hace 1 hora
Madrugada gris en Buenos Aires: cubierto y 10°C con sensación de frío
Arrancamos la jornada con el cielo cubierto en toda la Ciudad de Buenos Aires. A las 3 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional registró una temperatura de 10°C, aunque la sensación térmica es más baja, de apenas 8°C, debido a la alta humedad del 92% y el viento que sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 31 km/h.
La probabilidad de lluvia es nula para esta hora, pero la nubosidad alcanza el 100%, por lo que el día amanecerá gris. La visibilidad es de 14 km, sin presencia de niebla. La presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la cota de nieve en 2900 metros.
Mantenéte al tanto de la evolución del pronóstico del tiempo en este liveblog de El Destape para saber cómo sigue el clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
Cielo cubierto y 10° en Capital: arrancó el jueves con alta humedad
Arrancó la madrugada de este jueves con cielo cubierto en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 10° con una sensación térmica de apenas 8°C debido a la alta humedad del 92%.
La probabilidad de lluvia es nula, con vientos medios de 13 km/h y ráfagas que alcanzan los 31 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1015 hPa y la visibilidad es de 14 km.
Para quienes transitan a esta hora, se recomienda abrigo ya que el frío se siente más de lo que marca el termómetro. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 2900 metros. Seguí la actualización en vivo del clima en Capital Federal.
Hace 2 horas
Arranca la madrugada porteña con cielo cubierto y 10°: sin lluvias a la vista
La madrugada porteña arranca con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 10°C. La sensación térmica, de solo 8°C, acentúa el frío debido a la alta humedad del 92%. El punto de rocío se ubica en 9°C, lo que confirma un ambiente húmedo pero sin chances de lluvia (0% de probabilidad).
La nubosidad alcanza el 100% y la visibilidad es de 14 km, sin niebla reportada. El viento sopla a 13 km/h en promedio, con ráfagas de hasta 31 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. La cota de nieve está a 2900 metros.
Para quienes salen temprano, se recomienda abrigo extra: la sensación térmica baja y la humedad cala los huesos. A pesar del cielo cubierto, no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
Hace 13 horas
Avanza un fenómeno que provocará granizo, fuertes tormentas y abundantes lluvias
La Argentina atravesará distintos fenómenos meteorológicos en los próximos días producto del avance de distintos frentes que darán lugar a jornadas húmedas, frescas y nubosas. ¿Cuándo es el momento de mayor riesgo?
El momento de mayor inestabilidad tendrá lugar entre la noche del viernes 31 de julio y la madrugada del sábado 1 de agosto.
Hace 14 horas
Los incendios y la sequía en Burdeos encienden las alarmas en Francia
Olas de calor extremas y dos meses sin lluvias aceleran una de las vendimias más tempranas de la historia. A la amenaza climática sobre los viñedos se suma una crisis estructural por la caída del consumo global y la depreciación de los vinos de alta gama.
Incendios forestales en el suroeste de Francia
Hace 23 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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18:38 | 27/07/2026
Se vienen 24 horas de inestabilidad: tormentas, ráfagas y actividad eléctrica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en varias zonas del país. Se espera que el tiempo desmejore hacia el fin de semana.
Enormes incendios forestales de Europa ponen a prueba capacidad de aviones cisterna, según Avincis
Incendio forestal cerca de Cotignac en el departamento de Var
06:56 | 27/07/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
13:19 | 26/07/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 26 de julio
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14:09 | 25/07/2026
Emergencia climática en la cordillera: familias aisladas y rutas bloqueadas por la nieve
Las intensas nevadas desencadenaron una serie de complicaciones en múltiples provincias del oeste del país. Se vieron afectados desde el tránsito internacional hasta el normal desarrollo del ciclo lectivo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 25 de julio
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Miles huyen de los incendios en Francia; se juntan incendios en las afueras de Madrid
Incendio forestal en Lege-Cap-Ferret
07:22 | 24/07/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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16:42 | 23/07/2026
Avanza el "Súper Niño": 48 horas de mal tiempo, humedad elevada, lluvias y cambio extremo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para todo el país por diversos fenómenos que tendrán lugar en las próximas horas. Se esperan lluvias de variada intensidad, caída extrema de temperaturas y vientos fuertes.
15:06 | 23/07/2026
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
14:50 | 23/07/2026
Alerta roja por frío extremo en el sur de la Patagonia: las zonas afectadas
Se esperan máximas muy marcadas por debajo de cero grados. El Servicio Meteorológico emitió alertas naranja y rojas. Las autoridades solicitaron a la población evitar hacer viajes innecesarios y extremar la precaución.