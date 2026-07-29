Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 29 de julio

Son las 04:00 en la Ciudad de Buenos Aires y el clima arranca fresco. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura actual es de 10°, pero la sensación térmica baja a 8°C por la alta humedad del 90%. El cielo se presenta parcialmente nuboso con una nubosidad del 95%, aunque la probabilidad de lluvia es nula.

El viento sopla del sector sur a 12 km/h con ráfagas que alcanzan los 27 km/h, lo que hace que la sensación sea aún más fría. La presión atmosférica es de 1016 hPa y la visibilidad llega a 20 km, sin niebla reportada. Para los que planean actividades en la montaña, la cota de nieve se ubica en 2800 metros.

Con estos valores, la jornada arranca estable pero con abrigo: 10° reales y 8° de sensación son un clásico del invierno porteño. Seguí acá el minuto a minuto del clima en vivo.