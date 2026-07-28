Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 28 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa esta semana con el cronograma de pagos de julio. Los jubilados y pensionados que todavía se preguntan cuándo cobro ya tienen respuesta: hoy martes 28 cobra un grupo específico de titulares. La AUH, en tanto, no tiene pagos previstos para esta jornada.

El organismo mantiene el esquema de cobro escalonado por terminación de DNI para evitar aglomeraciones. Quienes cobran hoy deben concurrir a las sucursales bancarias o cajeros automáticos con su documento.

Jubilaciones y Pensiones (haberes superiores al mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyo DNI termina en las siguientes cifras:

DNI terminados en 6

DNI terminados en 7

En julio, el haber mínimo se ubica en $411.989. Quienes superan ese monto pueden acceder a un bono proporcional de hasta $70.000, siempre que el ingreso total no exceda los $481.989. Por encima de ese tope, no corresponde bono extraordinario.

La AUH se pagó entre el 8 y el 22 de julio según terminación de DNI, por lo que hoy no hay acreditaciones para ese beneficio.