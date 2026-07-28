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Milei viaja a Perú para la asunción de Fujimori mientras Georgieva visita Vaca Muerta

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei inició una semana clave en política internacional: junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Este martes, el mandatario nacional viajará a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. En paralelo, la CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización contra el Fondo Monetario Internacional en rechazo a las políticas de ajuste. Paralelamente, en las últimas horas, se profundizó la crisis diplomática con Brasil con el llamado a consulta del embajador de Brasil en Argentina que viajó a territorio brasileño tras los agravios de Milei. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 28 de julio, minuto a minuto.

 


 

Hace 1 hora

Georgieva y Caputo visitan Vaca Muerta, que este año exportará casi U$S 15.000 millones

La número 1 del FMI recorrerá Loma Campana, corazón de Vaca Muerta, donde YPF produce 90.000 barriles por día en sociedad con Chevron. Gracias a Vaca Muerta, este año la balanza energética podría ser superavitaria en U$S 12.000 millones.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se reunió este lunes con el presidente Javier Milei y participó de una reunión de gabinete ampliado del gobierno nacional. Este martes visitará Loma Campana, el área emblema de YPF en Vaca Muerta. Es la primera vez que la número 1 del FMI visitará a la reserva energética, la responsable del salto exportador y de ingreso de divisas que se espera en los próximos años en el país.  

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Hace 2 horas

La imagen del gobierno de Milei se desplomó casi 7% en julio y tocó su peor momento

De los cinco pilares que integran la medición realizada por la Universidad Torcuato Di Tella, cuatro sufrieron contracciones significativas respecto a junio. Se derrumbó la confianza de los jóvenes. El escenario bonaerense.

La imagen del gobierno de Javier Milei registró un marcado retroceso en julio, interrumpiendo la breve recuperación del mes anterior y acumulando una caída del 21,5% en lo que va del año. Según los últimos datos del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), confeccionado por la Universidad Torcuato Di Tella, la aprobación de la gestión nacional descendió a 1,94 puntos, su nivel más bajo en el promedio histórico de la actual administración.

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Hace 3 horas

Fujimori 2.0: Keiko asume la Presidencia y reactualiza la agenda neoliberal de su padre

Keiko Fujimori llega al Gobierno del Perú tras tres intentos fallidos por coronarse presidenta. Buscará gobernar en lo económico como su padre, el dictador Alberto Fujimori, aunque lo criticó por la debacle institucional que atraviesa el país desde los años '90. También prometió estrechar lazos Estados Unidos y Donald Trump.

Keiko Fujimori llega al gobierno de Perú tras su victoria pírrica en el balotaje.

Keiko Fujimori, heredera del dictador Alberto Fujimori, asumirá el poder en Lima este martes consagrándose como la novena presidenta del país andino en los últimos 10 años y con la promesa de terminar con la inestabilidad política. La dirigenta de derecha sepultó la posibilidad de un nuevo gobierno de izquierda después de ganarle por un estrecho margen de apenas 50 mil votos a Roberto Sánchez. Después tres de tres intentos, Keiko asumirá el poder para continuar con el modelo neoliberal que instaló su padre en el país y con la ultraderecha regional como principal aliada. El presidente Javier Milei llega esta mañana para participar de la asunción. Con una agenda centrada en la seguridad, Keiko apuesta a una rápida integración regional con gobiernos “ideológicamente cercanos”, además de estrechar lazos con Estados Unidos, país al que calificó como “aliado”.

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Hace 8 horas

El peronismo cerró filas en defensa de Lula, que respondió con una ironía sobre Milei

El peronismo cerró filas en respaldo de Lula tras los ataques de Milei. La crisis derivó en gestos diplomáticos de Brasil y una respuesta irónica del presidente brasileño. "¿Quién es ese tipo?", respondió cuando le preguntaron por Milei. 

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Hace 10 horas

Quién es la figura de Hollywood que está detrás del proyecto petrolero en Malvinas

El proyecto Sea Lion está operado por Navitas, de capitales israelíes, y Rockhopper, de origen inglés. Quien está a cargo es un productor de documentales, series y películas de Hollywood donde actuaron Richard Gere, Uma Thurman y Keanu Reeves, entre otros.

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Hace 13 horas

Paritarias UOM: cómo quedan las escalas salariales en agosto

La Unión Obrera Metalúrgica rechazó la propuesta presentada por las cámaras empresarias al considerarla insuficiente. 

Salarios confirmados en agosto

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Hace 13 horas

Paritaria UOCRA: cuánto cobran albañiles

La UOCRA actualizó las escalas salariales para agosto tras el último acuerdo paritario. Los nuevos valores varían según la categoría y la zona de trabajo, con incrementos acumulativos para el trimestre junio-agosto.

Salarios de la UOCRA confirmados

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Hace 13 horas

Cuándo llegaría el dólar a $1.800

Las estimaciones de bancos y consultoras relevadas por el Banco Central ubican al tipo de cambio por debajo de ese nivel para fines de 2026.

A cuánto cotizará el dólar según REM

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Hace 14 horas

"Una burla a los usuarios": cargan contra el sistema de concesiones de rutas de Milei

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial alertaron sobre la instalación de cinco estaciones de peaje en la Ruta 11, entre Santa Fe y Chaco. Advirtieron por el fuerte impacto que tendrá en el costo del transporte y los insumos.

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Hace 14 horas

Otro gasto que esconde el Gobierno: no computa las transferencia a CABA

El acuerdo firmado por la administración de Javier Milei con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, implica el giro de aproximadamente 100.000 millones de pesos mensuales, que no están computados en el gasto primario. O está acumulando deuda y la Ciudad no reclama o lo registran “por debajo de la línea” para mejorar el resultado fiscal.

Otro gasto que esconde el Gobierno: no computa las transferencia a CABA.

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Hace 14 horas

Con ausentes por enfermedad y vacaciones, Milei y su gabinete se juntaron con Georgieva

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Hubo bajas. 

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Hace 14 horas

Casi uno de cada dos jóvenes enfrenta situaciones de vulnerabilidad

Uno de los principales hallazgos del informe es la identificación del denominado grupo "Triple Ni", integrado por jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco buscan empleo.

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Hace 14 horas

Bulgaria, el ejemplo de Georgieva: pobreza, desigualdad, ajuste fiscal y desinversión

Los informes oficiales de la Comisión Europea muestran que, pese a la estabilización lograda tras la crisis de fines de los noventa y el ingreso a la Unión Europea, la economía búlgara continúa enfrentando problemas de productividad, inversión, desigualdad territorial, pobreza, corrupción y presión fiscal.

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Hace 14 horas

Macri desembarca al país con su gira, a la espera de una alianza con Milei

Tras su reaparición pública tras el Mundial, el expresidente alista su gira por el Norte y la Patagonia para contener la sangría de dirigentes hacia La Libertad Avanza. 

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Hace 15 horas

 Alerta en la cuenta turística: la fuga de divisas duplica el ingreso de dólares

La balanza turística cerró el segundo trimestre con un rojo de U$S 751,8 millones, mientras el turismo receptivo se desacelera.

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Hace 15 horas

Fin de moratorias: por una medida de Milei prevén la mitad de jubilados a fin de 2026

El fin de las moratorias reducirá drásticamente el acceso a la jubilación en 2026. La PUAM será la única vía para quienes no tengan aportes y así se reduce la cantidad de personas que pueden acceder a un haber en la tercera edad. 

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