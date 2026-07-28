Milei viaja a Perú para la asunción de Fujimori mientras Georgieva visita Vaca Muerta

El presidente Javier Milei inició una semana clave en política internacional: junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Este martes, el mandatario nacional viajará a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. En paralelo, la CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales convocaron a una movilización contra el Fondo Monetario Internacional en rechazo a las políticas de ajuste. Paralelamente, en las últimas horas, se profundizó la crisis diplomática con Brasil con el llamado a consulta del embajador de Brasil en Argentina que viajó a territorio brasileño tras los agravios de Milei. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 28 de julio, minuto a minuto.



