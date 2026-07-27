Empleados de la construcción con aumento por zona

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) actualizó las escalas salariales que regirán durante agosto de 2026 para los trabajadores del sector. Los nuevos valores surgen del acuerdo paritario firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que estableció aumentos acumulativos para el trimestre junio-agosto.

El convenio contempla subas del 2,1% en junio, 2% en julio y 1,9% en agosto, lo que representa una mejora acumulada cercana al 6,1% sobre los salarios del sector.

¿Cuánto cobran los albañiles y obreros en agosto de 2026?

Los salarios dependen de la categoría del trabajador y de la región donde presta servicios. Para agosto, las escalas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Oficial especializado

Zona A: $7.420 por hora.

$7.420 por hora. Zona B: $7.420 por hora, más un adicional por zona de $816.

$7.420 por hora, más un adicional por zona de $816. Zona C: $7.420 por hora, más un adicional por zona de $3.971.

$7.420 por hora, más un adicional por zona de $3.971. Zona C Austral: $7.420 por hora.

Oficial

Zona A: $6.348 por hora.

$6.348 por hora. Zona B: $6.348 por hora, más $702 por zona.

$6.348 por hora, más $702 por zona. Zona C: $6.348 por hora, más $4.333 por zona.

$6.348 por hora, más $4.333 por zona. Zona C Austral: $6.348 por hora.

Medio oficial

Zona A: $5.866 por hora.

$5.866 por hora. Zona B: $5.866 por hora, más $636 por zona.

$5.866 por hora, más $636 por zona. Zona C: $5.866 por hora, más $4.440 por zona.

$5.866 por hora, más $4.440 por zona. Zona C Austral: $5.866 por hora.

Ayudante

Zona A: $5.399 por hora.

$5.399 por hora. Zona B: $5.399 por hora, más un adicional de $621.

$5.399 por hora, más un adicional de $621. Zona C: $5.399 por hora, más $4.608 por zona.

$5.399 por hora, más $4.608 por zona. Zona C Austral: $5.399 por hora.

Sereno

Zona A: $980.858 mensuales.

$980.858 mensuales. Zona B: $980.858, más un adicional de $111.861.

$980.858, más un adicional de $111.861. Zona C: $980.858, más un adicional de $658.924.

$980.858, más un adicional de $658.924. Zona C Austral: $980.858 mensuales.

Salarios de la UOCRA confirmados

Cómo quedó el acuerdo paritario de la UOCRA

La actualización salarial corresponde al acuerdo alcanzado entre la UOCRA y las cámaras empresarias para el trimestre junio-agosto de 2026. Además de los incrementos porcentuales, el entendimiento contempló sumas extraordinarias durante junio y julio.

Sin embargo, en agosto no se abonará una nueva suma no remunerativa, ya que esos importes fueron incorporados a los salarios básicos conforme a lo establecido en la negociación paritaria.

Salarios con aumento en agosto

Qué zonas contempla el convenio

El Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 divide las escalas salariales en cuatro regiones:

Zona A: Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país.

Ciudad de Buenos Aires y gran parte de las provincias del centro y norte del país. Zona B: La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Zona C: Santa Cruz.

Santa Cruz. Zona C Austral: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

De esta manera, el salario final que percibe cada trabajador de la construcción dependerá tanto de su categoría laboral como de la región en la que desarrolla sus tareas.