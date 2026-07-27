Qué pasó con el dólar después de la frase de Ravier

El debate sobre la evolución del dólar volvió a instalarse luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmara que la divisa podría ubicarse en torno a los $1.700 o $1.800 "en los próximos meses". Sin embargo, las proyecciones del mercado muestran un escenario diferente y ubican ese valor en un horizonte más lejano.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), elaborado a partir de las estimaciones de consultoras y entidades financieras, el dólar oficial continuaría con un sendero de subas graduales durante los próximos meses, aunque sin alcanzar los $1.800 antes de finalizar 2026.

¿Cuándo llegaría el dólar a $1.800 según el mercado?

Las proyecciones del REM indican que el tipo de cambio oficial se ubicaría en torno a $1.673 hacia diciembre de 2026, por debajo del nivel mencionado por el vocero presidencial. En ese escenario, el dólar recién alcanzaría la zona de $1.800 durante junio de 2027, cuando las estimaciones privadas lo ubican alrededor de $1.805.

De esta manera, el consenso del mercado difiere del planteo oficial, ya que retrasa varios meses la posibilidad de que el tipo de cambio alcance ese valor.

Qué dijo el vocero de Milei

Durante una entrevista, Adrián Ravier sostuvo que un dólar de $1.700 o $1.800 es una posibilidad para los próximos meses, aunque descartó escenarios de una devaluación mucho más pronunciada.

Sus declaraciones generaron repercusión en el mercado porque implican una aceleración del tipo de cambio superior a la prevista por la mayoría de las consultoras y bancos que participan del REM.

La frase de Ravier disparó el dólar

Ravier atribuyó la reciente tensión financiera al impacto de la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a productos provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina. No obstante, calificó la medida como un "shock externo" y sostuvo que no modifica el rumbo del programa económico del Gobierno.

En ese contexto, admitió que el dólar podría ubicarse en un rango de $1.700 a $1.800 durante los próximos meses. Sin embargo, aseguró que una eventual suba del tipo de cambio sería "mínima" y consideró que no tendría un impacto significativo sobre el poder adquisitivo de la población.

A cuánto cotizará el dólar según REM

Qué espera el mercado para el dólar

Las proyecciones privadas continúan mostrando una trayectoria de ajuste gradual para el tipo de cambio oficial.

Según el último informe del Banco Central, la expectativa es que el dólar mantenga una evolución ordenada durante el segundo semestre de 2026, sin alcanzar el nivel de $1.800 antes de mediados de 2027. De concretarse esas previsiones, el mercado seguiría anticipando una depreciación del peso, aunque a un ritmo más moderado que el sugerido en las recientes declaraciones oficiales.