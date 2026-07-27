El cambio de Meta que te permite verificar tu perfil de Facebook sin poner un peso

La nueva verificación estará disponible de forma gradual a nivel mundial.

Meta comenzó a implementar una nueva insignia de verificación gratuita para millones de usuarios de Facebook con el objetivo de diferenciar a las personas reales de los perfiles falsos y los bots. A diferencia de Meta Verified, el servicio pago de la compañía, este distintivo no requiere una suscripción mensual y busca reforzar la seguridad dentro de la red social.

La nueva verificación estará disponible de forma gradual a nivel mundial y se mostrará inicialmente en espacios donde los usuarios suelen interactuar con desconocidos, como Marketplace, Citas (Dating), Grupos y el perfil personal. Más adelante, Meta también planea incorporar la insignia en las publicaciones del Feed.

Cómo obtener la nueva verificación gratuita de Facebook

Para acceder a esta insignia, los usuarios deberán completar un proceso de validación mediante un video selfie. El sistema comparará ese video con las fotos del perfil para confirmar que la cuenta pertenece a una persona real.

Según explicó Meta, la verificación solo debe realizarse una vez y, una vez aprobada, la insignia acompañará al usuario en todas las secciones compatibles de Facebook. Además, la empresa aclaró que no habrá ningún costo de inscripción ni cuotas mensuales, ya que el programa fue diseñado para combatir el crecimiento de cuentas falsas y las estafas automatizadas dentro de la plataforma.

Qué cambia con esta nueva insignia

La compañía asegura que el distintivo no influirá en el algoritmo de recomendaciones, ni aumentará el alcance de las publicaciones o la visibilidad de las cuentas. Su principal objetivo es generar mayor confianza entre los usuarios, especialmente en servicios como Marketplace, donde las transacciones entre desconocidos son frecuentes.

Este tipo de verificaciones agrega una capa adicional de seguridad y puede contribuir a que las operaciones dentro de la plataforma sean más confiables. Otras aplicaciones, como LinkedIn y Tinder, ya utilizan sistemas similares para autenticar la identidad de sus usuarios.

El principal objetivo es generar mayor confianza entre los usuarios, no influir en el algoritmo.

Meta también indicó que esta nueva verificación estará disponible únicamente para mayores de edad y que el despliegue será progresivo, por lo que algunos usuarios podrían tener que esperar un tiempo antes de recibir la opción en sus cuentas. La iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para reducir el impacto de los bots y los perfiles fraudulentos, un problema que continúa afectando a una de las redes sociales con mayor cantidad de usuarios en el mundo.