El tierno mensaje de Nati Jota a Gastón Edul tras perder en La Velada del Año: "Orgullosa..."

El mensaje de Nati Jota a Gastón Edul tras La Velada del Año

Gastón Edul sufrió una dura derrota ante Edu Aguirre en La velada del año, el evento que enfrenta a diferentes influencers hispanohablantes en un ring de boxeo. El argentino no pudo imponerse ante su colega español, reconocido por integrar El Chiringuito y por su férrea amistad con Cristiano Ronaldo, aunque no por ello en redes se dejó de ponderar lo hecho por el periodista sudamericano, incluyendo la difusión de la causa Malvinas (ingresó al cuadrilátero con un estampado del mensaje enseñado por la Selección Argentina ante Inglaterra).

De entre los mensajes que recibió, destacó uno en particular: el de Nati Jota, su compañera en Olga y con quien siempre se la vinculó sentimentalmente. A través de una historia de Instagram, expuso: "Orgullosa de vos, como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo. No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero".

El mensaje de Nati Jota para Gastón Edul.

El vínculo de Gastón Edul y Nati Jota

Mucho se dijo durante los últimos meses sobre una posible relación entre ambos: la cercanía que fueron demostrando en cada aparición al aire y la complicidad que tiene así lo dejaba entrever, aunque siempre lo negaron. De hecho, a sabiendas de que esto genera morbo en su público, muchas veces jugaron con ello.

Un ejemplo de esto fue la promesa que hicieron al comienzo de la instancia de eliminación directa en la Copa del Mundo: "Prometimos con Natalia que si Argentina llega al 19 de julio y es una tarde histórica, nos besamos. Es una decisión tomada. Si a Argentina se le da, que es muy importante, no nos vamos a conformar con un pico duro", había manifestado él.

Luego de la caída ante España, volvieron a reflotar el tema antes del combate con Edu Aguirre: "Capaz que el beso era si ganábamos esto al final, Nati. Yo prometo que mañana gano y cumplimos la promesa. Mañana gano y cumplimos la promesa. Te prometí, vamos".