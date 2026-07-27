Santilli reivindicó la estrategia electoral de Karina en 2023: “Es el camino”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó este domingo el armado político que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y aseguró que la estrategia territorial desarrollada durante las elecciones provinciales será la base sobre la que el oficialismo buscará construir una eventual reelección de Javier Milei en 2027.

Durante una entrevista en LN+, Santilli remarcó que La Libertad Avanza logró imponerse en la mayoría de las provincias que ya fueron a las urnas y atribuyó esos resultados a la política de acuerdos impulsada desde la conducción.

"Se ganó en 15 de las 24 provincias. En algunas de ellas hubo acuerdo y en otras La Libertad Avanza fue sola y se encaminó hacia un triunfo. No se puede ganar el 100%, pero ganó con el 41% y le sacó 20 puntos de distancia al segundo", afirmó Santilli al hacer un balance de los comicios provinciales.

El jefe de gabinete sostuvo que la construcción política no respondió a una única estrategia, sino que combinó alianzas con sectores locales en algunos distritos y competencia en soledad en otros. Como ejemplo mencionó los acuerdos alcanzados en Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Chaco, mientras que en otras provincias el oficialismo decidió competir con lista propia.

Para Santilli, esa experiencia será clave en los próximos dos años. "Ese camino que inició la mesa política liderada por Karina Milei nos llevó al triunfo en 15 provincias, donde todos nos decían que no podía pasar. En algunos hubo acuerdo y en otros no. Ese camino político es el que la mesa política liderada por Karina va a trabajar para llevar adelante", señaló.

Las declaraciones del Jefe de Gabinete se producen en momentos en que el oficialismo comienza a proyectar el escenario político de cara a 2027 y busca fortalecer su presencia territorial. Desde La Libertad Avanza consideran que el respaldo de gobernadores y las alianzas construidas en distintas provincias serán un elemento central para apuntalar una eventual candidatura de Javier Milei para un segundo mandato.