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Video: el golazo de Deportivo Riestra para el 3 a 0 ante Boca Juniors en el Torneo Clausura 2026

El delantero del 'Malevo' realizó una gran jugada y definió aún mejor ante la salida de Álvaro Montero para decretar la goleada parcial del local frente al 'Xeneize' en los primeros 45 minutos.

26 de julio, 2026 | 20.26

Alexander Díaz convirtió un verdadero golazo para Deportivo Riestra, que sorprende a Boca Juniors y golea por 3 a 0 en los primeros 45 minutos del duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero del 'Malevo' tomó la pelota en su propio campo a la salida de un córner, trasladó y gambeteó entre los defensores del 'Xeneize' y, desde afuera del área, empaló la pelota ante la salida del arquero Álvaro Montero para cerrar un enorme tanto y aumentar la diferencia en el marcador.

Por dónde ver Boca contra Deportivo Riestra

  • Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
  • El encuentro entre Boca y Deportivo Riestra será transmitido por ESPN Premium

MÁS INFO

Antecedentes entre Boca y Riestra

El historial de enfrentamientos oficiales entre ambos equipos es de solo dos partidos:

  • Torneo Apertura 2026: Boca Juniors se impuso por 1 a 0 en La Bombonera con gol anotado por Lautaro Di Lollo.
  •  Liga Profesional 2024: empataron 1 a 1 en el Alberto J. Armando, con goles de Edinson Cavani para el local y Braian Sánchez para la visita.

Noticia en desarrollo.

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