Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 26 de Julio

¡Atención, apostadores!

Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que te puede cambiar la vida. Pero antes de que agarres la lapicera y marques tus números, te contamos un dato que pocos conocen: ¿cómo se eligen realmente las bolillas?

El sorteo se realiza con un bolillero mecánico que tiene exactamente 46 bolillas, numeradas del 00 al 45. De ahí se extraen 6 al azar. Sí, así de simple: para ganar el pozo mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar esas 6 bolillitas que la suerte va a elegir. No hay trucos, no hay favoritismos: solo el azar y tu pálpito.

¿Ya tenés tu combinación? ¡Dejanos en los comentarios cuáles son tus números y decinos si vas por la Revancha o te la jugás toda al pozo millonario!