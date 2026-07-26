Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 26 de Julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 9 minutos
Si ganás el Quini 6, ¡la AFIP se lleva un mordiscón! Pero igual, el pozo te cambia la vida. Preparate para esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15, se juega una nueva edición del Quini 6. Pero antes de soñar con el pozo millonario, tenés que saber un dato clave: la AFIP se queda con su parte. Si te ganás el pozo mayor, de bolsillo vas a recibir aproximadamente el 70% del total anunciado, porque casi un 30% se va en impuestos. Igual, ¡sigue siendo una fortuna! Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche?
Hace 23 minutos
🔮 ¿Sabés cómo salen los números del Quini 6? Te contamos el secreto del bolillero
¡Atención, apostadores!
Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que te puede cambiar la vida. Pero antes de que agarres la lapicera y marques tus números, te contamos un dato que pocos conocen: ¿cómo se eligen realmente las bolillas?
El sorteo se realiza con un bolillero mecánico que tiene exactamente 46 bolillas, numeradas del 00 al 45. De ahí se extraen 6 al azar. Sí, así de simple: para ganar el pozo mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar esas 6 bolillitas que la suerte va a elegir. No hay trucos, no hay favoritismos: solo el azar y tu pálpito.
¿Ya tenés tu combinación? ¡Dejanos en los comentarios cuáles son tus números y decinos si vas por la Revancha o te la jugás toda al pozo millonario!
Hace 1 hora
¡No solo vos ganás! Las agencias también festejan con el Quini 6: el 1% del pozo es suyo
¿Ya tenés tu pálpito?
Che, ¿sabías que cuando un apostador se clava el Quini 6, la agencia que vendió el ticket también se lleva un premio? Así es, es el famoso “Premio Estímulo”: un 1% del pozo para el agenciero. Por eso los ves festejar como si hubieran acertado ellos. Así que si tenés un pálpito, no dudes en pasar por tu agencia de confianza. El sorteo arranca a las 21:15. Dejanos tu pálpito en los comentarios, ¡que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
¡Atención, soñadores! El Quini 6 de esta noche tiene un pozo millonario, pero la AFIP también quiere su parte
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15 hs, se juega el Quini 6 con un pozo que hace soñar. Pero ojo: si tocás la suerte, la AFIP se queda con casi el 30% del premio. Así que, aunque el pozo anunciado sea tentador, de bolsillo te llevás alrededor del 70%. Igual, no dejes de comprar tu boleta y contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito?
Hace 1 hora
¡Doble o nada! Hoy el Quini 6 te da dos chances de pegarla
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15, se juega el Quini 6. Y acá va un dato que muchos se pierden: cuando cargás tus 6 números, ya estás en el sorteo Tradicional. Pero por una moneda extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, con un pozo millonario independiente. ¡Dos oportunidades de ganar con la misma jugada! Dejanos en los comentarios tu pálpito para esta noche.
Hace 1 hora
¡Ojo con la gilada! La AFIP ya te está mirando: lo que realmente cobrás si ganás el Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 hs, el Quini 6 define un nuevo pozo millonario. Pero antes de que te veas contando guita en el living, agarrá la calculadora. La AFIP se queda con casi el 30% por la Ley de Impuestos. Sí, si el pozo anuncia 100 millones, vos recibís aproximadamente 70 millones de bolsillo. Una fiaca, ¿no? Igual no deja de ser un montón de plata. Contanos en los comentarios: ¿ya compraste tu boleta? ¿Qué número soñaste anoche? ¡No te duermas que el sorteo se viene a las 21:15!