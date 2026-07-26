Guerra Irán se extiende al Mar Rojo y al Caspio; el Golfo en calma mientras EEUU renuncia a ataques

Una columna de humo se eleva en Jizan.

La guerra de Irán se extendió durante el fin de semana, a pesar de la pausa en los ataques estadounidenses, ya que los hutíes de Yemen —aliados de Irán— atacaron instalaciones petroleras saudíes a lo largo de la costa ‌del mar Rojo e Irán acusó a Ucrania de ‌atacar uno de sus buques en el mar Caspio.

El ejército estadounidense afirmó el sábado que su bloqueo naval contra Irán "sigue plenamente en vigor", pero no explicó por qué había interrumpido una racha de 13 noches de ataques cada vez más intensos.

Tampoco se registraron durante el fin de semana informes de ataques de Irán contra países vecinos, similares a sus réplicas diarias a los ataques estadounidenses.

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Al ser preguntado sobre esta pausa, un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump afirmó que Trump "siempre ha dejado claro que su preferencia es la diplomacia, pero ha mostrado a Irán lo que sucederá si no se sientan a la ​mesa de negociaciones con seriedad".

Trump ha ⁠decidido, por ahora, dar marcha atrás en sus planes de intensificar los ataques contra Irán, según informó el sábado el ‌New York Times, citando a dos personas al corriente de las conversaciones.

Según el periódico, al presidente y ⁠a sus asesores les preocupa que el conflicto se amplíe, que se ⁠agoten las reservas de defensa, que se alejen los aliados del Golfo en Oriente Medio y que se vean afectados el suministro energético y la economía mundial.

El vicepresidente JD Vance y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresaron ambos ⁠su preocupación por las reservas de munición de Estados Unidos ante Trump durante una reunión celebrada el viernes en la ​Casa Blanca, según declaró un funcionario estadounidense a la CNN.

Las operaciones están "en suspenso", declaró el ‌sábado una fuente del Departamento de Defensa a la cadena.

A ‌pesar de la tregua en el Golfo, los combates del sábado entre los aliados hutíes de Irán y Arabia ⁠Saudita demostraron que la guerra, que ya ha interrumpido el suministro energético a través del estrecho de Ormuz, podría afectar a una segunda ruta marítima importante y reavivar la guerra civil en Yemen.

Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán acusó a Ucrania de atacar un buque mercante iraní en el mar Caspio, afirmando que un marinero había fallecido y otro había resultado ​herido.

El ministerio convocó al ‌encargado de negocios de Ucrania en Teherán para protestar por un ataque que calificó de «hostil y criminal», según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

La denuncia iraní coincidió con las declaraciones del presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, quien señaló que Kiev había observado que Rusia estaba transmitiendo a Irán sus observaciones por satélite en Oriente Medio, para permitirle dirigir ataques en la región.

LA GUERRA AMENAZA CON EXTENDERSE A YEMEN

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, ⁠afirmó que el grupo atacó el sábado instalaciones pertenecientes a la petrolera estatal saudí Aramco en las ciudades de Jizan y Yanbu.

Una gran columna de humo se elevaba desde la dirección de la refinería de Aramco en Jizan, cerca de la frontera con Yemen, según mostraba un vídeo publicado en las redes sociales y verificado por Reuters. La refinería tiene capacidad para procesar hasta 400 000 barriles de crudo al día.

Dos fuentes del sector comercial con sede en Asia afirmaron haber sido informadas de posibles daños en las instalaciones de almacenamiento de combustible y petróleo de Jizan. Aramco no respondió a las solicitudes de comentarios.

En Yanbu, se interceptaron dos misiles dirigidos contra instalaciones petroleras. ‌Yanbu, el principal puerto petrolero de Arabia Saudita en el mar Rojo, se ha convertido en una ruta clave para el petróleo saudí que evita el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

LA COALICIÓN LIDERADA POR ARABIA SAUDITA ATACA HODEIDAH

En Yemen, fuentes oficiales indicaron que la fuerza aérea del Gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita —que lleva más de una década oponiéndose a los hutíes— atacó posiciones hutíes en las provincias de Marib y al-Jawf.

Las fuentes indicaron que ambas partes en la guerra civil yemení estaban movilizando fuerzas a lo largo ‌del frente.

Arabia Saudita ha liderado una coalición árabe que lucha contra los hutíes desde que estos combatientes, alineados con Irán, capturaron la capital de Yemen, Saná.

La guerra civil, en la que la hambruna y los combates han causado cientos de miles de víctimas, se ha visto interrumpida ‌por un alto el fuego desde ⁠2022.

Sin embargo, esa tregua se rompió este mes, cuando los hutíes se unieron de hecho a la guerra más amplia que sus aliados iraníes han librado desde que fueron atacados por Estados Unidos e ​Israel hace cinco meses.

Los hutíes han declarado un bloqueo naval contra Arabia Saudita durante la última semana, y el líder hutí, Abdul Malik al-Houthi, ha afirmado que todas las instalaciones petroleras saudíes podrían ser objetivos.

(Reportaje de Raphael Satter en Washington y Lefteris Papadimas en Atenas; redacción de Raphael Satter y Kim Coghill; edición de Rod Nickel, Matthew Lewis y Clarence Fernández, Editado en español por Juana Casas )