El programa F90 en la pantalla de ESPN suele ser escenario de intensos debates futbolísticos, análisis tácticos y acaloradas discusiones sobre el presente de los equipos. Sin embargo, cuando el exfutbolista y campeón del mundo Oscar Ruggeri decide tomar la palabra para contar una anécdota personal, el deporte pasa inmediatamente a un segundo plano para dar lugar a momentos verdaderamente memorables y desopilantes.

En esta oportunidad, el exdefensor central de la Selección Argentina sorprendió a todos sus compañeros en el piso al plantear un debate tan insólito como íntimo sobre los hábitos de higiene personal en el hogar. Todo comenzó cuando Ruggeri decidió revelar la vida cotidiada durante el reciente Mundial 2026 en Estados Unidos y qué hizo exactamente cuando entra al baño y de qué manera resuelve el proceso de limpieza diaria.

"Escuchá esta, no, esta te va a gustar", comenzó diciendo Ruggeri ante la mirada atenta y curiosa del conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo y del resto del panel. "Voy al baño y después del baño me voy a bañar. Como hacía allá, y digo: ¿si tengo el bidet qué pelotudo?", lanzó sin ningún tipo de filtro el exfutbolista, provocando la risa inmediata de todos los presentes en el estudio.

La vida durante el Mundial 2026

Entre carcajadas de sus compañeros, Ruggeri continuó detallando su razonamiento y la insólita secuencia vivida en su casa: "Salí para la ducha y digo: no, si tengo el bidet". Ante esto, El Pollo lo interrumpió divertido para señalar la contradicción en su relato: "Igual te bañás". Pero el exjugador no se quedó callado y retrucó con su clásico estilo directo y apasionado: "Me bañaba mugriento de mierda, tenía los cascabeles...".

La frase desató las risas generalizadas de todo el estudio de ESPN. El exfutbolista Chavo Fucks y el panelista Marcelo Sottile no podían contener la tentación ante la franqueza y brutal honestidad con la que el Cabezón describía la situación.

El debate continuó subiendo de tono cómico cuando Vignolo intentó marcar el procedimiento habitual que, según él, debería seguir cualquier persona en esa circunstancia: "¿Cómo no vas a usar papel si te tenés que bañar? Estoy con Oscar. Pero primero es papel. A ver, hay dos pasos: primero papel, segundo ducha".

Sin embargo, "El Cabezón" Ruggeri se mostró rotundamente en desacuerdo con la teoría planteada por el conductor y defendió su postura con vehemencia: "¿Pero qué te enjuagás en la ducha? ¿Si no usás papel no te podés meter a la ducha?". La mesa completa estalló en risas nuevamente mientras debatían si era aceptable o no saltarse el paso previo del papel higiénico antes de ingresar directamente a la ducha.

El desopilante momento televisivo demostró una vez más la química espontánea del equipo de F90 y la capacidad inigualable de Oscar Ruggeri para transformar un detalle de la rutina cotidiana en un show imperdible que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.