Actúa en División Palermo y trabaja en un teatro donde nadie puede ver: "Bloqueamos el sentido de la vista"

Es ciego, actúa en División Palermo y trabaja en un teatro donde nadie puede ver: cómo es la experiencia. Crédito: PH Martín García.

Facundo Bogarín se levanta, saca a pasear a su perrita María y luego de desayunar se encamina para el barrio de Palermo. Allí se encuentra Teatro Ciego, un teatro que "no es ni de ciegos ni para ciegos", y donde el actor de la exitosa serie de Netflix, División Palermo, se desempeña como director de arte. En diálogo con El Destape, repasó su trabajo tan peculiar, cómo es su vida tras el éxito de la producción argentina y la programación del teatro para las vacaciones de invierno 2026.

Además de trabajar en Teatro Ciego, Facu Bogarín es conocido por su papel de "Edgardo" en División Palermo. "Para mí fue un gran crecimiento", recuerda el actor sobre su experiencia en la serie de Netflix. Fue a sus 35 años que obtuvo el papel que le cambió la vida. Si bien desde los 18 hace teatro, y ha participado de alguna publicidad o bolo, este fue el trabajo que lo catapultó en su carrera.

Tras su estreno en 2023, la serie de Santiago Korovsky se transformó en un éxito, tanto en Argentina como en el resto del mundo. El humor y picardía de División Palermo conquistó rápidamente al público, y el personaje de "Edgardo" se convirtió en uno de los favoritos. "La gente por la calle me grita 'Eh, aguante División Palermo'", comenta Bogarín, entre risas. Además, el actor recordó una reciente anécdota durante los festejos del Mundial 2026: "Fuimos al Obelisco cuando le ganamos a Inglaterra y había un montón de gente pidiéndome fotos, en un contexto que nada que ver".

Facundo Bogarín es director de arte de Teatro Ciego y actor de División Palermo. Es ciego, actúa en División Palermo y trabaja en un teatro donde nadie puede ver: cómo es la experiencia. Crédito: PH Martín García.

Por otro lado, Facundo aprovecha su llegada al público para hablar sobre la ceguera en redes sociales. En @ciegologia, su cuenta oficial de Instagram, comparte data sobre cómo ayudar a personas ciegas, manteniendo siempre el humor. Su idea es que, frente a una persona ciega en la calle, la gente sepa cómo actuar de manera amable y sepa cómo brindar ayuda.

Finalmente, en su tiempo libre aprende a tocar la batería, instrumento al que se acercó durante uno de los ensayos de Trukini y los Batertofis, banda en la que se desempeña como bajista. Cada tanto, el grupo musical se presenta frente al público en espacios como Makena Cantina Club, Club Cultural Matienzo, de la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país. En definitiva, Facundo y el arte son uno solo.

Qué es el Teatro Ciego: cómo es una función y qué propuestas tiene para las vacaciones de invierno 2026

Teatro Ciego invita a vivir una experiencia sinigual. Los espectadores son privados del sentido de la vista con el propósito de activar el olfato, el tacto, la audición y el gusto. "Teatro Ciego es la única compañía en el mundo que lo que hace es bloquear el sentido de la vista en el espectador y estimular los otros sentidos", explica Facu Bogarín, quien es director de arte del espacio que se encuentra en Jorge Luis Borges 1974, Palermo (CABA).

Según cuenta el actor, las funciones consisten en que el espectador pueda vivir una experiencia teatral de una forma distinta: "No la va a ver, pero a través de los otros sentidos la va a oler, escuchar. La va a sentir en toda su percepción". Al mismo tiempo, agrega que "el concepto de la sala y todo lo que ahí sucede va a ser ciego".

Facundo explica que el trabajar en la oscuridad permite la inclusión de personas ciegas, como es su caso. Sin embargo, aclara que en el espacio también trabajan actores y actrices que ven. Siguiendo esta línea, en un día habitual en el teatro, el equipo de cocina trabaja pensando en los alimentos y en la forma en la que el público activará sus sentidos en plena oscuridad.

Si bien la propuesta de Teatro Ciego es para toda la familia, durante estas vacaciones de invierno la agenda está cargada de obras para los más chicos. "Se ingresa a la sala con un poquito de luz y luego la misma historia nos va llevando a que terminemos en la oscuridad total", comenta Facundo.

Cuáles son algunas de las obras en cartelera para las infancias en Teatro Ciego durante las vacaciones de invierno 2026