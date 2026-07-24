Peretti salió a destrozar a Milei por la campaña contra Argentina: "Tenemos un presidente..."

Peretti salió a destrozar a Milei por la campaña contra Argentina.

Diego Peretti se refirió a la campaña contra la Argentina que estalló tras el Mundial y cuestionó las críticas que presentan al país como una sociedad racista o maleducada. El actor diferenció la pasión y la impulsividad de los argentinos de las acusaciones provenientes de Europa y apuntó contra las posiciones de Javier Milei, a quien vinculó con Donald Trump y otros sectores de extrema derecha.

Durante una entrevista en Vorterix, Peretti sostuvo que parte de las críticas hacia los argentinos surgen de una mirada europea que, según su análisis, pretende juzgar al país desde una supuesta superioridad racional. "Pasa con los europeos que tienen el tema de lo civilizatorio mucho más espeso que nosotros", planteó el actor y agregó: "Nosotros somos más impulsivos y nos sale, quizás, la intuición medio animal que tenemos en la pasión".

La crítica de Peretti a Javier Milei

Sin embargo, Peretti reconoció que el gobierno de Javier Milei puede tener un impacto en la percepción internacional de la Argentina por las posiciones políticas del Presidente. "Tenemos un presidente que dice cosas muy de extrema derecha, pero bueno, Estados Unidos tiene a Trump que le pasa lo mismo", sostuvo el actor, en referencia al mandatario estadounidense.

Peretti salió a destrozar a Milei por la campaña contra Argentina.

Peretti también se refirió a las críticas de figuras internacionales y apuntó contra el actor Samuel L. Jackson por sus comentarios sobre Argentina. "Y lo ves hablar a Samuel Jackson y es de una ignorancia supina lo que está diciendo", afirmó.