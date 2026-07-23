Una figura de El Trece aseguró que el principal responsable de la campaña contra Argentina es Javier Milei.

A raíz de los masivos mensajes de odio contra Argentina tras el cierre del Mundial 2026, la actriz de El Trece, Mónica Antonópulos, compartió un descargo en sus redes sociales sobre las figuras involucradas, señalando además como principal responsable al presidente Javier Milei.

​A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz de Vidas robadas publicó una historia en la que escribió: ​“El principal Hater anti Argentina es nuestro presidente. No gastes caracteres peleando con usuarios manipulados digitalmente cuando te fumas al enemigo en casa”.

​Asimismo, continuó: ​“Algunos argentinos que hoy saltan defendiendo ser argentinos me recuerdan a los violentos que les faltan el respeto a su mujer, pero si viene uno de afuera y la putea le dicen: ‘¿Qué le faltás el respeto a mi jermu?’. Medio tóxicos, ¿no? Ojalá que entendamos que siempre se defiende a la patria, a quienes viven en ella, a su territorio y a sus derechos”.

​Finalmente, señaló: ​“El que defiende a la Argentina pero votó por esto... Todos nos podemos equivocar. Ojalá que este amor que nos mostraron los muchachos con la bandera, que les salió tan caro, no sea al dope”.

La campaña de odio contra Argentina en redes sociales

Tras la final del Mundial 2026, una serie de publicaciones e interacciones de artistas internacionales en redes sociales desató una fuerte controversia en torno a la imagen de Argentina. El debate se originó luego de que el actor estadounidense Samuel L. Jackson calificara al país como "racista", una declaración que generó una amplia repercusión en las plataformas digitales.

En paralelo, figuras reconocidas como Rosalía, Niall Horan y Lauren Jauregui interactuaron con publicaciones críticas hacia Argentina. Sin embargo, horas más tarde aclararon su postura, se desvincularon de esas interacciones y pidieron disculpas públicas, en un intento por darle fin a la controversia.