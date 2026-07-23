A poco más de un año de las elecciones presidenciales 2027, una nueva encuesta sobre Javier Milei realizada por QSocial empieza a delinear el mapa electoral del próximo año. El relevamiento midió tanto la intención de voto en distintos escenarios, para saber quién gana hoy hoy, como el humor social respecto de la continuidad de las políticas del gobierno de Javier Milei.

Ante la pregunta sobre si el próximo gobierno debería continuar, cambiar o combinar las políticas actuales, solo el 26% de los consultados se inclinó por continuar la mayoría de las políticas del gobierno de Milei. En cambio, un 33% pidió cambiar la mayoría, y un 37% —la porción más grande— eligió una posición intermedia: continuar algunas y cambiar otras. En otras palabras, siete de cada diez argentinos piden algún tipo de modificación al rumbo actual.

Intención de voto en las elecciones 2027: paridad entre LLA y el peronismo

En la consulta sobre intención de voto por espacio partidario, La Libertad Avanza y el espacio peronista aparecen empatados en el 25%, mientras el kirchnerismo suma otro 9% por separado. Muy por detrás se ubican el PRO (5%), la izquierda (6%) y la UCR (2%). El 15% de no sabe y el 9% en blanco reflejan que buena parte del electorado todavía no define su preferencia a más de un año de la elección.

Escenario: Milei se impondría, pero Kicillof desafía

En un cara a cara entre Javier Milei, Axel Kicillof, Myriam Bregman y Juan Schiaretti, el Presidente encabeza la intención de voto con 28%, seguido de cerca por el gobernador bonaerense con 28% también en esa medición puntual, mientras Bregman (11%) y Schiaretti (7%) quedan relegados. La serie histórica del propio informe muestra que Milei llegó a tocar picos de 45% entre diciembre y enero, para luego retroceder hacia los 28-31% en los meses siguientes, mientras Kicillof se mantiene estable en la banda del 23% al 30%.

Escenario: Kicillof supera a Bullrich en un mano a mano

Sin Milei en la ecuación, el escenario entre dirigentes opositores y del PRO arroja una definición ajustada: Kicillof se impone con 28% contra el 25% de Patricia Bullrich. Bregman (11%) y Schiaretti (5%) completan la medición.

Por otra parte, otro de los escenarios es el que incorpora al ex presidente Mauricio Macri. Allí Kicillof vuelve a liderar con 29%, apenas por encima del 26% de Milei. Bregman (10%) y Macri (8%) quedan más atrás, mientras Schiaretti cierra la tabla con 5%.

Una foto abierta rumbo a 2027

El conjunto de los cuatro escenarios muestra un dato consistente: Kicillof aparece como el dirigente opositor con mejor performance en todos los cruces, superando incluso a Bullrich cuando compiten directamente. Milei, por su parte, retiene el primer lugar en los escenarios donde compite, aunque con una base de apoyo que —según el propio informe— viene mostrando fluctuaciones desde los picos de fin de 2025. Con más de un año por delante, el tablero electoral de 2027 recién empieza a tomar forma.