Milei vs Kicillof: encuesta revela quién gana en cada provincia en las elecciones 2027

Tras el escándalo Manuel Adorni, que incluyó una declaración jurada con ciertas inconsistencias y declaraciones a la prensa contradictorias, en el Congreso de la Nación la oposición impulsa la moción de censura al jefe de Gabinete. El gobierno Nacional hace semanas que sostiene al funcionario y ello replicó en la imagen de Javier Milei de cara a las elecciones.

En ese escenario, la encuestadora CB Global Data realizó una medición en todas las provincias de la Argentina y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de junio para analizar, entre otros aspectos, el posicionamiento del presidente, Javier Milei, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de cara a las elecciones del año entrante. Por ahora, el mandatario provincial aparece como el principal oponente al Jefe de Estado. En tanto, desde La Libertad Avanza sostienen que el Presidente irá por la reeleción.

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Medición provincia por provincia

La medición se realizó a 24.620 mayores de 18 años, a través de un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, entre el 1 al 4 de junio. Al analizar la comparación interprovincial, Javier Milei presenta una imagen positiva superior a la de Axel Kicillof en 15 de las 24 provincias relevadas; mientras que Kicillof lidera en 9 distritos: Catamarca, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y La Rioja. El Gobernador se impone en el distrito más poblado de la Argentina y con más peso en el padrón que es la provincia de Buenos Aires.

En términos de imagen positiva por provincia, Javier Milei alcanza sus mejores registros en Córdoba (53,5%), Mendoza (52,7%) y San Luis (45,4%), siendo los distritos donde concentra sus niveles más altos de valoración ciudadana. Además sigue firme en Santa Fe, Salta, San Juán, Jujuy, Neuquén, Corrientes, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Chubut y Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Axel Kicillof obtiene sus mejores desempeños en Santiago del Estero (52,4%), Formosa (42,3%) y la Provincia de Buenos Aires (42,0%), consolidando allí sus principales fortalezas territoriales.

Según detalla CB Global Data, las mayores ventajas a favor de Javier Milei se observan en “Córdoba, donde supera a Kicillof por 32,5 puntos porcentuales (53,5% frente a 21%), seguida por Mendoza (+30 puntos) y Santa Fe (+17 puntos)”.

En sentido contrario, “las mayores diferencias favorables a Axel Kicillof se registran en Santiago del Estero, donde aventaja a Milei por 31,4 puntos porcentuales (52,4% frente a 21%), seguida por Formosa (+21,1 puntos) y Provincia de Buenos Aires (+7,2 puntos)”.