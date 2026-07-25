Milei fue a Brasil a apoyar a Flávio Bolsonaro y a insultar a Lula y los "zurdos"

El líder de La Libertad Avanza (LLA) calificó como "una batalla" las elecciones brasileñas

En medio de los ajustes y las tensiones económicas en el frente interno, Javier Milei viajó a Brasil para participar del lanzamiento presidencial del senador de derecha Flávio Bolsonaro. Con insultos a los "zurdos de mierda" y llamando "ladrón" y "basura calva" a Luiz Inácio "Lula" da Silva Da Silva, el Presidente aseguró que el candidato del Partido Liberal (PL) es el ideal para "volver a poner de pie" al país.

"Es un gran placer para mí estar entre quienes comparten mi pasión por las ideas de la libertad. Eso cobra especial relevancia en tiempos como este, cuando toda una nación se debate entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo", dijo Milei al comenzar su breve discurso leído durante el lanzamiento de Bolsonaro en San Pablo.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) calificó como "una batalla" las elecciones brasileñas y aseguró que "el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección". "Argentina, Colombia, Chile, Perú y esperemos que en octubre sea también Brasil liberal", lanzó y afirmó que el hijo de Jair Bolsonaro es quien podrá "volver a poner de pie" al país.

Milei dedicó casi toda su disertación a gritar e insultar al kirchnerismo y al lulismo, principal adversario en los comicios del próximo 4 de octubre. "Los argentinos hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto como nuestra nación dejó de ser una potencia mundial. Los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza", sostuvo.

Las críticas de Milei a Lula

También parafraseó su propio término "riesgo kuka", con el que culpa a la oposición de la incertidumbre cambiaria, y la adecuó al nivel local: "En Brasil tienen el 'riesgo Lula', que se ve reflejado en el mercado accionario", apuntó.

Para Milei, parte de su "misión" como Presidente es advertir a otras naciones para que "cambien a tiempo" y puedan "evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina". "Seguimos ofreciendo nuestro testimonio en todas partes contra las mentiras del socialismo", deslizó.

Por otro lado, el mandatario acusó a Lula da Silva de no permitirle visitar a su "amigo" Jair Bolsonaro, padre de Flávio y líder del PL, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia, condenado por intento de golpe de Estado. "Injustamente encarcelado", planteó.

Además, señaló al lulismo de llevar adelante la denominada "campaña anti-Argentina" en redes sociales, al decir que Brasil fue "el lugar desde donde más ataques vino". "No es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Son ellos quienes nos necesitan callados y obedientes para seguir imponiendo sus agendas antihumanas", se quejó.