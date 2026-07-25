Qué es el ritual de la canela y por qué recomiendan hacerlo el 8 de agosto.

Antes de que empiece agosto, las redes sociales vuelven a llenarse de videos y recomendaciones sobre el llamado "ritual de la canela". En 2026, una de las fechas que más interés genera es el 8 de agosto (8/8), un día que, según distintas corrientes espirituales y prácticas vinculadas al Feng Shui y la numerología, tendría un significado especial para atraer prosperidad y abundancia. Sin embargo, se trata de una creencia espiritual y no de una práctica con respaldo científico.

Cada año, miles de personas realizan el ritual de la canela con la intención de atraer dinero, nuevas oportunidades laborales, bienestar y energía positiva. Aunque la versión más popular suele hacerse el primer día de cada mes, algunas corrientes recomiendan repetirlo el 8 de agosto, una fecha considerada especialmente favorable por el simbolismo del número ocho.

En la tradición del Feng Shui, el ocho está asociado con la prosperidad, el crecimiento económico y el equilibrio. Además, al repetirse la cifra (8/8), quienes practican estas creencias sostienen que se potencia la energía vinculada con la abundancia. Estas interpretaciones forman parte de sistemas de creencias y no cuentan con evidencia científica que demuestre su eficacia.

Cómo se realiza el ritual de la canela

El ritual es sencillo y requiere únicamente canela en polvo. La práctica más difundida indica que debe realizarse durante la mañana del 8 de agosto:

Colocar un poco de canela en la palma de la mano. Ubicarse en la puerta principal del hogar, mirando hacia el interior. Soplar la canela hacia adentro de la casa mientras se expresa un deseo o una intención relacionada con la prosperidad. Dejar el polvo en el piso durante algunas horas antes de barrerlo.

Cada año, miles de personas realizan el ritual de la canela con la intención de atraer dinero, nuevas oportunidades laborales, bienestar y energía positiva.

Quienes lo realizan consideran que este gesto simboliza la entrada de nuevas oportunidades y energías positivas al hogar. A diferencia de otras tradiciones de agosto, como la caña con ruda o las ceremonias en honor a la Pachamama, el ritual de la canela no forma parte de una costumbre ancestral argentina.

Su popularidad creció en los últimos años gracias a las redes sociales y a la difusión de prácticas inspiradas en el Feng Shui, una filosofía china que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar. La elección del 8 de agosto está ligada al valor simbólico del número ocho dentro de esa tradición, considerado un número de buena fortuna.