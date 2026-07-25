Colapinto exigió a Alpine tras volver a mostrar jerarquía en el GP de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto analizó su clasificación en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, explicó sus problemas y reclamó mejoras urgentes para Alpine.(Foto: Reuters).

Franco Colapinto volvió a dejar señales de su talento en la qualy del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, aunque terminó la clasificación con una mezcla de bronca y optimismo. El piloto argentino de Alpine, que se quedó con el puesto 13 y avanzó hasta la Q2 pese a un fin de semana condicionado por problemas en la puesta a punto del auto, reconoció que podía haber conseguido un mejor resultado y expresó las limitaciones del equipo.

El balance de Colapinto después de la clasificación en el Hungaroring estuvo marcado por la autocrítica y la frustración. El argentino partirá desde la 13ª posición en el GP de Hungría, aunque consideró que tenía ritmo suficiente para pelear por un lugar más adelante.

"Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca", confesó el piloto de Alpine, convencido de que el potencial mostrado durante la jornada no terminó reflejándose en el resultado final.

Los problemas que condicionaron el fin de semana de Alpine

La actividad de Colapinto comenzó torcida desde el inicio. En la primera práctica libre debió ceder su auto al estonio Paul Aron para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1, que obliga a cada escudería a darle participación a pilotos novatos durante la temporada.

Como si eso fuera poco, en la segunda sesión apenas pudo completar unas pocas vueltas rápidas antes de perder el control del Alpine A526 en la última curva e impactar contra las defensas. Ese accidente redujo considerablemente el tiempo disponible para encontrar la mejor puesta a punto.

El propio piloto explicó que esa falta de kilómetros terminó pasándole factura durante todo el fin de semana. "Ayer prácticamente no giré. No pude hacer la FP1 y en la FP2 di muy pocas vueltas. Eso hizo que no pudiera dejar el auto como a mí me gusta", explicó tras la clasificación.

La escudería tampoco logró encontrar el equilibrio ideal en la tercera práctica libre. Según detalló Colapinto, el equipo intentó modificar el reglaje, pero el monoplaza respondió de manera muy distinta a la esperada. "Quisimos ir más blandos y el auto terminó estando demasiado duro de adelante", resumió.

Una clasificación positiva, aunque con margen para mucho más

A pesar de todos los contratiempos, Colapinto consiguió superar la Q1 y acceder a la segunda tanda clasificatoria, dejando una buena imagen frente a su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, en el momento decisivo apareció un nuevo obstáculo. Las bajas temperaturas de los neumáticos al comenzar la vuelta rápida le hicieron perder un tiempo muy valioso en el primer sector del circuito.

"Arranqué con las gomas muy frías. Perdí muchísimo grip en las primeras curvas y después, aunque recuperé en los otros sectores, ya era imposible compensar todo ese tiempo", explicó.

Finalmente quedó eliminado en la Q2 por una diferencia inferior a cuatro décimas respecto del último piloto que ingresó al Top 10, una muestra de la enorme paridad que existió durante toda la clasificación.

Aun así, el argentino valoró la capacidad del equipo para recuperarse de un viernes muy complicado. "Hicimos un buen trabajo para levantarnos. Fue un sábado difícil, pero logramos sacar adelante la clasificación de la mejor manera posible", aseguró.

El de Hungaroring es uno de los circuitos más difíciles del calendario para realizar sobrepasos, por lo que la largada y la estrategia serán determinantes.

"La idea es clara: tratar de avanzar y pelear por los puntos. Habrá que hacer una buena largada y después gestionar bien los neumáticos, porque acá es muy complicado adelantar. Ojalá podamos aprovechar las oportunidades que aparezcan", afirmó.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: