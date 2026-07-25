Cuándo juega San Lorenzo vs. Lanús: fecha, hora y TV en vivo

San Lorenzo jugará contra Lanús en su primera fecha del Torneo Clausura 2026. (Crédito de foto: Club Lanús)

El fútbol argentino vuelve a encender la pasión de los hinchas con un choque repleto de tradición e historia reciente en el ámbito local. San Lorenzo de Almagro y Lanús se verán las caras en la jornada inaugural del torneo de Primera División, en un compromiso que promete intensidad, duelo táctico y emociones desde el silbatazo inicial.

Para el conjunto de Boedo, este duelo representa una prueba de fuego para comenzar la competencia con el pie derecho, plasmar en la cancha la idea futbolística trabajada durante la pretemporada y dar una muestra clara de carácter. Por su parte, el cuadro del sur saltará al campo con el firme objetivo de imponer su jerarquía colectiva, hacer valer la localía frente a su gente y sumar tres puntos clave para posicionarse temprano en la zona alta.

El encuentro: escenario, horario y dónde verlo

El esperado cruce entre el Granate y el Ciclón se disputará en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, popularmente conocido como "La Fortaleza", un escenario vibrante que lucirá a pleno para este debut. La pelota comenzará a rodar el sábado 25 de julio a las 21:30 horas, y los simpatizantes podrán seguir la señal del partido a través de ESPN Premium, que se puede sintonizar a través de Flow, DGO y Telecentro Play. Ambos entrenadores terminaron de ajustar las piezas en sus últimos entrenamientos, buscando definir la formación titular para adueñarse de la pelota y controlar el ritmo desde el comienzo.

Lanús y San Lorenzo se miden este sábado en el Torneo Clausura 2026. (Crédito de foto: Baires)

¿Cómo llegan ambos equipos al debut?

Al repasar el presente futbolístico de ambas instituciones, se vislumbra un antecedente parejo donde la efectividad ofensiva suele volcar la balanza a favor del equipo más firme. Lanús llega a este compromiso con la confianza en alto, respaldado por una estructura sólida, buen manejo de balón y futbolistas desequilibrantes capaces de marcar la diferencia en metros finales.

Del otro lado, San Lorenzo arriba con la ilusión renovada, enfocado en mostrar mayor fluidez en la generación de juego y sostener un orden defensivo que le permita contrarrestar la intensidad del local. Ambos equipos entienden que iniciar el torneo con un triunfo resultará fundamental para consolidar la idea futbolística y encarar con tranquilidad los próximos desafíos.