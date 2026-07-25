El básquetbol argentino de luto: falleció Horacio Muratore a los 74 años

El deporte argentino despide a una de sus figuras dirigenciales más trascendentes. Horacio Muratore murió a los 74 años, dejando una huella imborrable tanto en el plano nacional como en la estructura del baloncesto internacional. Su partida provocó muestras de dolor en clubes, federaciones y referentes de la disciplina.

Nacido el 29 de noviembre de 1951 en San Miguel de Tucumán, Muratore construyó un camino dirigencial que comenzó desde las bases. Tras dar sus primeros pasos en el club Tucumán BB y presidir la Federación Tucumana de Básquetbol entre 1983 y 1992, asumió la conducción de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que ocupó durante 16 años (1992-2008).

Generación Dorada y FIBA

Durante su gestión al frente de la CABB, el básquet nacional vivió su etapa de mayor esplendor deportivo con el surgimiento y consagración de la Generación Dorada. Bajo su administración, la Selección Argentina masculina alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002 y la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además del bronce en Pekín 2008.

Su proyección lo llevó a ocupar responsabilidades internacionales de máximo nivel: presidió la Confederación Sudamericana de Básquetbol (CONSUBASQUET) y FIBA Américas, hasta convertirse en 2014 en el primer y único argentino en presidir la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), rol que desempeñó hasta 2019 antes de ser nombrado presidente honorario del organismo. Contador público de profesión y docente universitario en la Universidad Nacional de Tucumán, Muratore combinó la gestión académica con un liderazgo deportivo que transformó las estructuras del básquet local y global.