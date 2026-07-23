Elecciones 2027: el 35% de los argentinos está pensando en no ir a votar

El malestar económico empuja a muchos argentinos a la apatía de cara a las presidenciales de 2027.

La asfixia económica que atraviesan muchos argentinos empieza a alimentar el fantasma del ausentismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Según explicó el consultor Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba, entre el 24% y el 35% de los encuestados considera no concurrir a las urnas ante la apatía que produce la actual situación socioeconómica del país.

En diálogo con El Destape 1070, el analista político atribuyó una parte de ese malestar a la agobiante situación que atraviesan muchas familias ante el estrangulamiento de sus ingresos producto del impacto negativo que tienen en su vida cotidiana el elevado costo de las tarifas y servicios públicos. Según Córdoba, el 65% de las personas encuestadas señala que esos elementos son los que más deterioran sus ingresos.

Ausentismo electoral: las señales que preocupan rumbo a 2027

El dato parcial que compartió Córdoba enciende las alarmas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Aunque todavía no se difundieron masivamente encuestas nacionales que proyecten un nivel de ausentismo para 2027, sí hay un consenso creciente: el fenómeno dejó de ser un hecho aislado y pasó a convertirse en una variable central del escenario político.

Una muestra del poco entusiasmo de los argentinos por los procesos electorales fue la caída de la participación en las elecciones legislativas provinciales y nacionales de 2025. En este sentido, los comicios de octubre pasado marcaron un punto de inflexión. La participación apenas alcanzó el 66-68% del padrón, el registro más bajo desde el retorno de la democracia en 1983.

Esta tendencia ya había aparecido en varias elecciones provinciales desdobladas; en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la concurrencia rondó el 60%. Los analistas coinciden en que este deterioro no puede explicarse únicamente por factores organizativos, sino que refleja un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la política.

Uno de los primeros en advertir sobre este fenómeno había sido el consultor Manuel Zunino, de Proyección Consultores, quien durante las elecciones bonaerenses de 2025 habló de un proceso de fatiga electoral. Según su análisis, la combinación entre el desdoblamiento de los comicios, el escaso interés por las elecciones legislativas y el desconocimiento sobre qué se votaba favoreció niveles inéditos de ausentismo. Sin embargo, su advertencia no apuntaba únicamente a una elección provincial, sino a un desgaste más amplio del vínculo entre los ciudadanos y el sistema político.

A pesar de estas señales, entre politólogos y consultores prevalece una advertencia metodológica: no es posible extrapolar automáticamente el comportamiento de las elecciones provinciales a una elección presidencial. La experiencia argentina muestra que la competencia por la Presidencia suele incrementar la participación debido a la mayor polarización, la centralidad de la disputa nacional y la percepción de que está en juego el rumbo del país.