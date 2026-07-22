Por la caída de los salarios, cada vez se puede comprar menos después de pagar los gastos fijos

El poder adquisitivo de los argentinos continuó por el sendero crítico en mayo, ya que el ingreso disponible tras pagar los gastos fijos cayó 2,1% frente a abril, según reflejó un informe de la consultora Equilibra.

Esta contracción profundiza la pérdida acumulada, ubicándose un 5,1% por debajo de los niveles del mismo mes del año anterior y un 16,5% menos respecto al promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, el punto de comparación que utiliza la consultora.

El informe destacó que el mayor impacto se sintió en el sector de los asalariados privados formales, cuyo ingreso disponible retrocedió un 3% mensual. Por su parte, los empleados públicos experimentaron una baja del 1,3% en el mes, aunque en la comparación interanual son los más afectados con un desplome del 10,1%.

En contraste, los jubilados lograron una recuperación mensual gracias a la desaceleración de la inflación. Aquellos que perciben el haber mínimo vieron una mejora del 0,9%, mientras que para el resto el incremento fue del 1,8%. Sin embargo, la brecha sigue siendo negativa frente al año pasado, ya que los jubilados de la mínima pierden un 10,2% interanual frente a una caída del 5,0% del resto del escalafón.

Al analizar el ingreso real, utilizando la canasta de consumo actualizada (ENGHo 2017/18), el reporte expone que el deterioro también es evidente, con una baja del 1,4% mensual en mayo. En lo que va del año, la caída acumulada respecto al periodo enero-septiembre de 2023 ya alcanza el 10,6%.

Nuevamente, los salarios explican gran parte de este retroceso. En el sector privado formal el sueldo cayó un 2,1% tanto mensual como interanual, mientras que en el sector público bajó un 0,7% mensual y un 5,2% frente a mayo de 2023.

En cuanto a las jubilaciones, el trabajo detalló que aunque mostraron un repunte mensual (0,6% la mínima con bono y 1,1% las restantes), aún no logran alcanzar los niveles de consumo del año pasado.

¿En junio hubo una recuperación?

A pesar del complejo escenario de mayo, la consultora Equilibra observa señales positivas en el cierre del primer semestre. Al respecto, puntualizó que la inflación medida con la canasta actualizada bajó a 2%, una merma de 0,2 puntos porcentuales respecto a mayo y la de gastos fijos subió a 2,8% (+0,1 p.p.).

Sumado a esto, señaló: “Esperamos que el salario privado formal recupere parte de lo perdido en mayo, por lo que es probable que tanto el Ingreso Disponible como el ingreso real muestren una mejora en junio”.