Sindicatos ya marchan al Congreso para apoyar el reclamo de jubilados contra el ajuste

Como cada miércoles desde 2023, las organizaciones de jubilados ya están en la Plaza del Congreso para reclamar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, que los reprime sistemáticamente. Esta vez, estarán acompañados por sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos. La CGT y las dos CTA se acercan al parlamento para apoyar su lucha.

Los jubilados llegaron a la plaza un rato antes que los gremios, que se acercaban por las calles aledañas. En diálogo con C5N, un jubilado llamado Víctor contó cómo es su situación personal. "Venimos a hacer una protesta por el bajo salario, por la necesidades que estamos pasando, por todo lo que está pasando la gente necesitada", contó y agregó: "Gano $400.000. Vivo solo, pago $300.000 de hotel".

En la pantalla de C5N, otro jubilado, integrante de la organización "Los 12 Apóstoles", mostró su descontento con el apoyo de los gremios a los jubilados este miércoles, ya que consideró que es circunstancial. "Hoy es un día que vienen todos. Y después el miércoles que viene estamos solo nosotros, los de siempre", opinó.

Otra jubilada presente en la Plaza del Congreso sí valoró la presencia de la CGT y las CTA en la movilización del miércoles. "Me parece muy bien que se sume la gente. En realidad se tendría que sumar todo el pueblo. Estamos en una situación tan difícil, no solamente los jubilados, que necesitamos apoyar a todos los rubros en este país", señaló.

Las críticas de la CGT al Gobierno en la previa de la marcha

Antes de la movilización del miércoles, el cosecretario general de la CGT Jorge Sola cuestionó diversas medidas del gobierno de Javier Milei. Entre otras cuestiones, hizo referencia a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. "Nosotros estamos al aguardo de una resolución de la Justicia, de la Contencioso Administrativa, respecto de la inconstitucionalidad de al menos 80 artículos que hemos planteado en la Justicia y que todavía no están definidos. Lo cual crea inseguridad jurídica respecto de la aplicación de la ley", expresó en diálogo con Radio Mitre.

"A la ley la rechazamos, creemos que retrocede en derechos, pero cualquier empresario que quiera imponerla está todavía con la espada de Damocles de que eso puede ser declarado inconstitucional, como creo que debe ser", agregó el cosecretario general de la central obrera.