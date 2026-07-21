Se recalienta la calle: gremios advierten que terminó el "veranito mundialista" de Milei y marchan con los jubilados

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Después del Mundial 2026, la crisis se profundiza y los sindicatos, jubilados y movimientos sociales recalientan la calle para reclamar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei. El Presidente, sin una agenda concreta para los próximos días, viajará a Brasil para participar de un acto organizado por el partido de Flávio Bolsonaro, candidato a jefe de Estado e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Los gremios advierten que a la Casa Rosada "se le terminó el veranito mundialista" y profundizan sus planes de lucha en rechazo a las medidas oficialistas.

La agenda oficial del Gobierno incluye pocas actividades esta semana después de la conferencia de prensa que dio este martes el vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, en la que no hubo anuncios, y la posterior reunión de la mesa política. El miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el proyecto de modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y dos días después, el viernes, Milei viajará a Brasil para participar del Congreso del Partido Liberal, en el que está previsto que esté presente Flávio Bolsonaro.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marcha de jubilados con la CGT

El plato fuerte de las protestas se dará este miércoles, con la protesta semanal de organizaciones de jubilados frente al Congreso, habitualmente reprimida por las fuerzas de seguridad de la ministra Alejandra Monteoliva. "Este miercoles 22 la lucha incansable de los jubilados y pensionados por el aumento inmediato de los haberes, por el derecho a moratoria previsional para trabajadores en negro, por la devolución y ampliación de los medicamentos con 100% de descuento, por el cese de la intervención al PAMI y dirección de trabajadores y jubilados", indicó el Plenario de Trabajadores Jubilados en un comunicado. "Las Organizaciones de Jubilados plantean que es necesaria la continuidad, la unidad de los trabajadores, de los desocupados y de los jubilados con plan de lucha y huelga general para terminar con el gobierno de Milei", agregó la organización que nuclea a adultos mayores y que semana a semana se moviliza al Congreso.

La protesta de los jubilados contará con una particularidad este miércoles: estará acompañada de columnas de la Confederación General del Trabajo, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). "Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna", anunció la CGT en las redes sociales, en el mismo posteo en el que convocó a estar a las 15 en Rivadavia y Montevideo.

La presencia de ATE

En la concentración del miércoles también habrá una columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se suma al reclamo "por aumento de las jubilaciones y el cese de las politicas de ajuste". "Al gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción", expresó el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X. .

"Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo. Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer", continuó Aguiar y agregó. "A partir de la reducción drástica de la cobertura de medicamentos, los adultos mayores no están pudiendo pagar sus tratamientos y los están interrumpiendo. En los últimos dos años, aumentó la tasa de mortalidad en esta franja etaria. Son decenas de miles las muertes que se producen por ausencia del Estado".

Las protestas no serán solo en la Ciudad de Buenos Aires y los reclamos también serán variados. El mismo miércoles, movimientos sociales protestarán con cortes y movilizaciones en distintos puntos del país contra el fallo judicial que habilita al Gobierno nacional dar de baja a beneficiarios del programa Volver al Trabajo. En Rosario, por ejemplo, la concentración está prevista para las 9 en el cruce de Circunvalación y avenida Godoy.

Frazadazo y olla pupular en Plaza de Mayo

Un día después de la marcha de jubilados, movimientos sociales y organismos de derechos humanos marcharán de Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo, donde realizarán un "frazadazo" y una olla popular. Convocan, entre otras organizaciones, el CELS, Barrios de Pie, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y juntas internas de distintos organismos estatales. "La convocatoria comenzará a las 17 horas en Av de Mayo y 9 de julio, desde donde se marchará hacia Plaza de Mayo. A las 19 horas se realizará una olla popular destinada a las personas en situación de calle y, durante toda la jornada, se recibirán donaciones de frazadas y abrigo para afrontar las bajas temperaturas", indicaron las organizaciones en el comunicado con el que convocaron.

"Mientras el Gobierno de la Ciudad registró 5.176 personas en situación de calle en noviembre de 2025, el 3° Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por organizaciones sociales ese mismo año, identificó 11.892 personas. En contraste, el Gobierno Nacional informó la existencia de 9.400 personas en situación de calle en todo el país, una cifra que las organizaciones consideran muy alejada de la realidad", añadieron y remarcaron: "La diferencia entre estos relevamientos no es solamente estadística: de ella dependen el presupuesto, el alcance de las políticas públicas y la capacidad del Estado para garantizar derechos".

El fin del Mundial, que dejó anuncios inconclusos y confusos de Javier Milei respecto a los festejos por el subcampeonato, trajo de vuelta el conflicto social que fue invisibilizado en gran medida por la agenda mediática en las últimas semanas, en las que el Gobierno gozó de una bocanada de aire fresco tras los escándalos por presunta corrupción que lo acecharon en la primera mitad del 2026. Pero los jubilados no dejaron de marchar: como desde hace años, estuvieron presentes en la Plaza del Congreso miércoles a miércoles y van a seguir estando, aunque ahora con el apoyo de otras organizaciones sindicales, que reactivan sus respectivos planes de acción contra el ajuste libertario.