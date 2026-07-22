La iniciativa busca responder al crecimiento demográfico registrado en el distrito durante los últimos años.

El partido de Moreno dio un paso clave para modificar su red de transporte público. El Concejo Deliberante aprobó un nuevo sistema de colectivos que ampliará la cobertura, incorporará recorridos hacia zonas que hoy no cuentan con servicio y entrará en vigencia desde enero de 2027, con una concesión prevista por diez años.

La iniciativa fue impulsada por la intendenta Mariel Fernández y busca responder al crecimiento demográfico registrado en el distrito durante los últimos años. Según el proyecto, el esquema también apunta a mejorar la conectividad con centros educativos, industriales y sanitarios, además de mantener la continuidad laboral de los trabajadores de la empresa que actualmente presta el servicio.

¿Cómo funcionará el transporte público en Moreno desde 2027?

El nuevo pliego contempla la expansión de la red de colectivos hacia barrios que hoy tienen dificultades para acceder al transporte público. De acuerdo con la información difundida por el Municipio, alrededor de 80.000 vecinos se incorporarán a la red y 125 barrios que actualmente presentan baja o nula cobertura contarán con nuevos servicios.

Entre los destinos que se sumarán a los recorridos figuran la Universidad Nacional de Moreno, los parques industriales, la Plaza Buján y el Distrito Ecológico Roggero, además de otros puntos estratégicos. El objetivo es facilitar la conexión entre las zonas residenciales y los principales polos de estudio, empleo y servicios.

El proyecto también tomó como referencia experiencias internacionales de movilidad urbana, particularmente el modelo desarrollado en Curitiba, Brasil, y contó con asesoramiento técnico de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El sistema aprobado empezará a operar en enero de 2027, una vez finalizados los procesos administrativos y de implementación previstos en la nueva concesión. Durante ese período continuará funcionando el esquema actual de transporte.

Tras la aprobación del proyecto, la intendenta Mariel Fernández afirmó que la iniciativa busca garantizar un servicio con mayor alcance territorial y aseguró que también preservará las fuentes laborales de los trabajadores de la empresa prestataria.