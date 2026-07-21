Rosalía: edad, altura y curiosidades de la famosa cantante española

Rosalía.

Hablar de Rosalía es hablar de una de las figuras que redefinieron el pop en español durante la última década. Con una propuesta que combina flamenco, música urbana, electrónica y una potente identidad visual, la artista catalana logró trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global.

Desde el éxito de Malamente hasta el impacto cultural de Motomami, Rosalía construyó una carrera marcada por la innovación y la búsqueda constante de nuevos lenguajes. Ahora, con la polémica por un video que compartió en referencia a la Selección argentina, crece el interés por conocer detalles de su vida personal, desde su edad y altura hasta algunas historias que marcaron su camino hacia el éxito.

Cuántos años tiene y cuánto mide Rosalía

Rosalía Vila Tobella nació el 25 de septiembre de 1992 en Sant Esteve Sesrovires, un municipio de la provincia de Barcelona, España. En 2026 tiene 33 años.

Desde muy chica mostró un fuerte interés por el flamenco y decidió profesionalizar esa pasión estudiando en la Escola Superior de Música de Catalunya, donde comenzó a desarrollar el estilo que años más tarde revolucionaría la música en español.

En cuanto a su estatura, Rosalía mide 1,65 metros, por encima de la altura media de las mujeres en España, que ronda 1,62 metros.

De Malamente a LUX: la evolución de una estrella global

El reconocimiento internacional llegó en 2018 con Malamente, una canción que rompió con los moldes del pop tradicional y abrió el camino para colaboraciones con artistas como J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish y Ozuna, entre muchos otros.

Su consagración definitiva llegó con Motomami (2022), un disco que recibió elogios de la crítica especializada y consolidó a Rosalía como una de las artistas más innovadoras de la industria musical.

Rosalía.

Ahora, la española inauguró una nueva etapa con LUX, su cuarto álbum de estudio, que lanzó el 7 de noviembre bajo el sello Columbia Records. Según contó la propia cantante, es un trabajo más íntimo y espiritual, realizado por primera vez "sin miedo al fracaso".

Seis curiosidades sobre Rosalía que pocos conocen

1. Asegura que LUX es el primer disco que hizo sin miedo al fracaso

Rosalía explicó que durante la creación de su nuevo álbum vivió una transformación personal. En distintas entrevistas contó que dejó de crear pensando en el éxito para enfocarse en un proceso más honesto y libre. "Es la primera vez que he hecho un disco sin miedo al fracaso. Lo he hecho de dentro hacia fuera", afirmó.

Para la cantante, esa nueva forma de trabajar representa un cambio profundo respecto de sus proyectos anteriores.

2. Fue rechazada en un concurso de televisión por "desafinada"

Mucho antes de llenar estadios y encabezar festivales internacionales, Rosalía atravesó un momento que pudo haber cambiado su historia. En 2008, cuando tenía apenas 15 años, participó del programa español Tú sí que vales, donde fue eliminada por el jurado, que cuestionó su afinación.

Lejos de abandonar la música, convirtió aquella experiencia en un incentivo para perfeccionar su técnica vocal y desarrollar la identidad artística que hoy la distingue.

3. Confesó que admira la vida de las monjas

Uno de los aspectos más llamativos de esta nueva etapa artística es el interés que Rosalía manifestó por la espiritualidad. La cantante reveló que siente una profunda admiración por la vida de clausura y por la austeridad con la que viven muchas comunidades religiosas. Esa búsqueda también quedó reflejada en la estética de LUX, cuya portada la muestra vestida con un hábito blanco y una imagen inspirada en el misticismo.

4. Estuvo comprometida con Rauw Alejandro

Rosalía y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro oficializaron su relación en 2021 y se comprometieron dos años después, coincidiendo con el lanzamiento del EP conjunto RR. Sin embargo, en julio de 2023 ambos confirmaron el final de la relación. Si bien circularon múltiples rumores, los dos sostuvieron públicamente que la separación fue de común acuerdo y que el respeto mutuo se mantuvo intacto.

5. El verdadero origen del nombre Motomami

Uno de los títulos más famosos de su carrera tiene una historia inesperada. Rosalía contó que Motomami surgió a partir del nombre de una antigua cuenta de correo electrónico de una amiga. Además, explicó que la palabra "moto" representa fuerza y movimiento, mientras que "mami" simboliza sensibilidad y feminidad, una dualidad que buscó transmitir en todo el proyecto. También recordó que su madre fue motociclista durante gran parte de su vida, un detalle que terminó influyendo en la identidad conceptual del álbum.

6. También soñó con triunfar en el cine

Aunque la música ocupa el centro de su carrera, Rosalía nunca ocultó su fascinación por el séptimo arte. En 2019 participó en Dolor y gloria, la película dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Banderas y Penélope Cruz. Esa experiencia confirmó un interés artístico que continúa desarrollando y que también aparece reflejado en la fuerte impronta cinematográfica de sus videoclips y espectáculos.