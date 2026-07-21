Cómo es la carrera corta gratuita de la UBA con salida laboral y solo 13 materias (Imagen ilustrativa/IA).

La Universidad de Buenos Aires (UBA) posee en su oferta educativa una nueva tecnicatura universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones. Esta carrera, gratuita y dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, está pensada para quienes buscan una formación técnica que combine programación, estadística e inteligencia artificial aplicada a la gestión de datos.

Con una duración aproximada de dos años y medio, el plan de estudios consta de 13 materias organizadas en cinco módulos. La modalidad híbrida permite cursar dos días presencialmente y otros dos virtualmente, facilitando la organización de quienes trabajan o tienen otras responsabilidades. Esta estructura busca equilibrar la teoría con la práctica desde el inicio, para que los estudiantes desarrollen habilidades concretas para resolver problemas reales en diversas organizaciones.

El crecimiento exponencial de la digitalización en sectores económicos incrementó la demanda de profesionales capaces de transformar grandes volúmenes de información en datos útiles para la toma de decisiones. En ese sentido, la tecnicatura responde a la necesidad de formar expertos en el manejo de bases de datos, programación, estadística y herramientas tecnológicas aplicadas, tanto en el sector público como en el privado.

La Facultad de Ciencias Económicas destacó que el plan curricular está diseñado para que los estudiantes adquieran competencias en procesamiento de datos, interpretación estadística y desarrollo de soluciones basadas en tecnologías digitales. La formación incluye el uso de plataformas para análisis estadístico, programación en Python y aplicaciones de inteligencia artificial, siempre orientadas a escenarios organizacionales.

Además de los contenidos conceptuales, el programa incorpora ejercicios prácticos, talleres y proyectos que simulan situaciones laborales reales. Esto permite que los estudiantes ganen experiencia en el manejo de datos, la organización de grandes volúmenes de información y la generación de indicadores para apoyar la planificación estratégica.

Detalles para los interesados en la oferta académica de la UBA

La inscripción para comenzar la cursada en el segundo cuatrimestre cerró el 13 de julio, según el calendario académico de la Facultad, por lo que hay que estar atento a la próximo periodo. Los interesados pueden consultar los requisitos, documentación y cronograma completo en la página oficial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde también se encuentra disponible el plan de estudios detallado y la modalidad de cursada.

La Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones es una propuesta gratuita que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En cuanto a la salida laboral, los egresados estarán capacitados para desempeñarse en proyectos vinculados con la organización y análisis de bases de datos, automatización de procesos analíticos y elaboración de informes que apoyen la toma de decisiones en diferentes sectores. La creciente digitalización de procesos administrativos, financieros y comerciales genera una fuerte demanda de estos perfiles especializados.

Durante los últimos años, la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático impulsó la creación de carreras enfocadas en la ciencia de datos. En este contexto, la UBA suma esta tecnicatura que conjuga programación, matemática, estadística y machine learning, con un enfoque práctico para enfrentar desafíos organizacionales actuales.