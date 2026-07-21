¿Verdad o mentira? El truco en Spotify para evitar que la app te consuma toda la batería y los datos

Fuente: Ambito.

Spotify incorporó videos musicales, clips en bucle (Canvas) y videopódcasts en los últimos años. Esos formatos visuales son más pesados que el audio simple y, como consecuencia, consumen más datos y más batería. Una opción que aumenta el consumo de datos, advertida directamente por la aplicación. La buena noticia es que se puede desactivar todo eso sin dejar de escuchar música con normalidad.

Cómo desactivar los videos en Android e iPhone

El proceso es el mismo en ambos sistemas operativos. En el caso de los dispositivos con Android o iPhone, el proceso inicia al abrir la aplicación y tocar la imagen de perfil. Luego, se debe ingresar en "Configuración y privacidad", seleccionar la opción "Contenido y visualización" y, dentro de "Videos y Canvas", desactivar "Videos musicales".

La función de desactivación cubre más de lo que parece. La opción no solo aplica a los videoclips musicales, sino también a otros elementos visuales como Canvas (pequeños videos en bucle que acompañan las canciones). Al aplicar estos cambios, los íconos de video desaparecen de álbumes, listas y páginas de artistas.

El detalle que conviene conocer sobre los podcasts

Acá hay un matiz importante que no se menciona. Los videos en podcasts no se pueden eliminar por completo, pero solo se reproducen si la pantalla está activa y mostrando el pódcast. Cuando el dispositivo entra en modo de bloqueo o el usuario sale de la pantalla, solo se reproduce el audio. En otras palabras: apagar la pantalla mientras escuchás un videopódcast ya ahorra datos y batería, sin necesitar ajustes adicionales.

Otras opciones para reducir el consumo en Spotify

Desactivar los videos es el primer paso, pero hay más opciones disponibles. Una de las más directas es el modo "Ahorro de datos", que se activa desde la configuración, en la sección "Ahorro de datos y reproducción sin conexión". Al habilitarlo, se reduce la calidad del sonido y se muestran menos imágenes, lo que impacta de forma positiva en el consumo de datos.

Otra alternativa es utilizar la función de descarga disponible para usuarios Premium. Esta opción permite guardar canciones y álbumes en el dispositivo para su reproducción sin conexión, eliminando así cualquier consumo de datos móviles. Para asegurar que estas descargas se realicen únicamente con WiFi, se puede desactivar la opción "Descargas con datos móviles" desde la misma sección de configuración.

Un ajuste más que suma: Autoplay, la función que hace que la aplicación siga reproduciendo música automáticamente tras terminar una lista o álbum, puede generar streaming adicional. Desactivarla desde la configuración permite un mayor control sobre lo que se reproduce y cuándo se utilizan los datos móviles.