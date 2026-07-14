La nueva función de Spotify para chatear con la aplicación y armar tus playlists

El chatbot está integrado directamente en la app móvil.

Spotify presentó Talk to Spotify, una nueva función basada en inteligencia artificial que permite interactuar con la plataforma mediante conversaciones. La herramienta, que comienza a desplegarse en versión beta para usuarios Premium, permite pedir recomendaciones, modificar la reproducción en tiempo real, obtener información sobre canciones, artistas, podcasts y audiolibros, e incluso consultar el historial de escucha sin salir de la aplicación.

El chatbot está integrado directamente en la app móvil y busca ofrecer una experiencia mucho más personalizada. En lugar de depender únicamente del buscador tradicional o de las listas de reproducción, los usuarios podrán escribir o hablar con Spotify para pedir exactamente lo que quieren escuchar, hacer preguntas de seguimiento y recibir respuestas adaptadas a sus gustos musicales.

Cómo funciona Talk to Spotify

La nueva función aparece en la pantalla de inicio y también dentro de la vista "Ahora suena". Desde allí, los usuarios pueden iniciar una conversación por texto o mediante el micrófono para solicitar música, podcasts o audiolibros utilizando lenguaje natural.

Entre las acciones que permite realizar se encuentran:

Reproducir música según un estado de ánimo o una situación específica.

Descubrir nuevos lanzamientos de artistas favoritos.

Pedir recomendaciones de podcasts o audiolibros similares a los que se están escuchando.

Modificar la reproducción con instrucciones como "hacelo más enérgico".

Agregar canciones a la cola de reproducción o seguir artistas mediante comandos de voz o texto.

Las respuestas todavía pueden presentar errores mientras continúa el desarrollo de la herramienta.

También responde preguntas sobre tus hábitos de escucha

Una de las principales diferencias respecto de otras funciones de Spotify es que el chatbot aprovecha el historial personal del usuario para responder consultas sobre sus preferencias musicales.

Por ejemplo, es posible preguntar cuándo se escuchó una canción por primera vez, cuántas veces fue reproducida, qué géneros predominaron en los últimos meses o cuáles fueron los artistas más escuchados. La idea es transformar la biblioteca musical en una experiencia conversacional, donde la inteligencia artificial ayude tanto a descubrir contenido como a explorar los propios hábitos de consumo.

Por el momento, Talk to Spotify está disponible en fase beta para suscriptores Premium mayores de 18 años en Estados Unidos, Irlanda y Suecia, tanto en Android como en iPhone, y únicamente en inglés. Spotify aclaró que, al tratarse de una versión de prueba, las respuestas todavía pueden presentar errores mientras continúa el desarrollo de la herramienta.