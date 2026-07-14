Gladys La Bomba Tucumana disparó con munición gruesa contra Gran Hermano.

Gladys "La Bomba Tucumana" fue sin duda una de las participantes más famosas de Gran Hermano Generación Dorada. A pesar de haber durado poco más de un mes dentro de la casa, marchándose de la misma por abandono, dejó su huella tanto en la audiencia como entre los "hermanitos".

Respecto a su experiencia como jugadora es que la cantante habló durante la última emisión de Intrusos, recordando esos 34 días en competencia y denunciando además los malos tratos que recibió una vez que se marchó.

Gladys La Bomba Tucumana abandonando la casa de Gran Hermano.

Gladys La Bomba Tucumana apuntó contra los panelistas y participantes de Gran Hermano

"Con el formato todo bien, pero la gente que está ahí adentro es asquerosa la verdad y los panelistas que te reciben cuando vos salís de estar encerrado casi dos meses te tratan mal, y eso es indiscutible", expuso primeramente, haciendo una comparación muy contundente: "Como si fuese que estás sentado en el sillón de los acusados y son personas que yo ni conozco".

En ese sentido, aseguró: "En ningún momento me creí nadie, yo acepté las reglas del juego y ahí era una persona cualquiera y lo soy, nada más que soy una figura". Además, contó que fue debido a eso que tomó la decisión de irse: "Sino me hubiese quedado y no me saca nadie hasta el final".

Mientras que aseguró que si ella "hubiese hecho lo que hace Sol estaría cancelada", sostuvo que "no les gusta que sea natural, sincera y diga las cosas como yo las veo". "Hoy no tengo ganas de que me maltraten o como que me digan cosas como si fuera una delincuente", aseveró. "No me arrepiento de la experiencia porque me demostré a mi misma que soy buena gente, que puedo ir al frente y defender mis convicciones, pero soy buena persona y no mala leche ni desleal como toda la gente que está ahí. Me faltaron el respeto pero mal", apuntó.

Finalmente, tras manifestar que para estar en Gran Hermano "hay que ser malo, atrevido, ladrón" ya que "a la gente le encanta eso", le elevó un pedido especial a Santiago del Moro: "Invitame cuando quieran, no sé por qué no me llamaron más para hacer cosas. A toda la gente que está encerrada después le dan laburo, ¿por qué no me dieron a mí? No entiendo".