Ni el Mundial salvó al pan y las facturas de la crisis: mantienen los precios para no perder más ventas

Pese al incentivo que genera el Mundial, las panaderías no ven un repunte en sus ventas. Por eso, aún con un aumento sostenido de costos, las cámaras definieron sostener el actual precio del kilo de pan para evitar una profundización de las pocas ventas.

Los panaderos tuvieron su cumbre este mediodía y tras una larga deliberación pasadas las 16 resolvieron postergar el aumento del precio sugerido de venta al público. "La comisión directiva tomó la decisión de no sacar aumento por ahora. Es razonable y avalamos la decisión", contó Martín Pinto, Presidente del Centro de Panaderos de Merlo y Secretario General de la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN), tras el encuentro que nucleó a la cámara bonaerense y las distintas regionales. “Vamos a bancar 30 días más, la mayoría tomó esa decisión así que vamos a esperar. La gente no tiene un mango, compra lo que puede no lo que quiere”, describe.

La venta de pan tradicional que es, por definición, el producto que más se vende cayó entre un 50% y 60%. Las facturas y los productos de elaboración por pastelería se desplomaron un 80%. “La gente ya no compra por kilo, sino por lo que le alcanza en el bolsillo. Hace compras fraccionadas, lo que necesita para el día o por unidad”, completa.

Frente a este escenario, el Mundial no provocó un repunte de ventas pero al menos la caída se amesetó durante estas semanas. “No repuntó con la copa se estabilizó. Dejó de caer pero sabemos que es por el frío pero los días que hace calor cae la venta de nuevo. Ahora estamos sosteniendo el laburo”, informa. El precio en los barrios del Conurbano está sugerido por las cámaras a 2800 pesos y en las zonas céntricas a 3500 el kilo.

Coincidieron en que un aumento de la Asignación Universal por Hijo o de jubilaciones podría impactar positivamente en sus ventas y mejorar el consumo ya que en esas localidades esas medidas tienen un resultado directo.

Durante el encuentro, los panaderos pusieron en común el aumento de tarifas que recibieron y costos en el último periodo. Compartieron boleta de luz y gas domiciliarias que oscilan entre los 200 mil y 350 mil pesos. “En panaderías recibimos boletas extraordinarias con luz y gas industrial y el agua que se cobra por tarifa comercial”, reconocen.

Además sostienen que la harina todos los meses aumenta entre un 3 y 4%, muy por encima del índice de precios al consumidor del Indec. “La materia grasa la semana anterior nos subió 8%”, calculó Pinto. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, calculan que 2850 panaderías cerraron en todo el país.

Las que quedan trabajan por debajo de su capacidad. “Desaparecieron los jubilados de las panaderías y hay más gente pidiendo el remanente de la tarde que comprando. Hace 9 meses que estamos así, que son cada vez menos los que compran y más los que vienen a pedir”, evaluó. Si no hay un cambio en la tendencia en un mes se estará definiendo una suba sustantiva.