Voucher Educativo: cómo saber si te aprobaron el beneficio en julio 2026

El trámite puede consultarse online con la cuenta personal de Mi Argentina.

Miles de familias argentinas esperan durante julio la confirmación del Voucher Educativo 2026, un programa nacional destinado a acompañar el pago de las cuotas de estudiantes que asisten a colegios privados con aporte estatal. Como la inscripción ya finalizó, quienes presentaron la solicitud ahora deben consultar si el trámite fue aprobado, continúa en evaluación o fue rechazado. Además, es importante revisar que los datos personales y bancarios estén actualizados para evitar demoras en el cobro.

Cómo consultar si sos beneficiario del Voucher Educativo

Las familias que completaron la inscripción dentro del plazo previsto pueden verificar el estado de su solicitud desde la plataforma oficial del programa. Para ingresar es necesario contar con un usuario activo de Mi Argentina, desde donde se accede al seguimiento del trámite.

El sistema informa si la solicitud fue aprobada, si todavía permanece en evaluación o si fue rechazada. En los casos en que el beneficio no haya sido otorgado, la plataforma también detalla el motivo de la decisión.

Si el rechazo está relacionado con cuestiones académicas, el programa permite presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado. Esa instancia busca que las familias puedan corregir situaciones vinculadas con la información escolar.

Quiénes pueden cobrar el beneficio

El Voucher Educativo está dirigido a familias con hijos o menores de hasta 18 años que concurren a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal. La asistencia alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

Entre los requisitos también figura que el adulto responsable tenga residencia legal en la Argentina por un mínimo de dos años y que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados en Mi ANSES.

Revisar los datos registrados ayuda a evitar demoras en el cobro del beneficio.

Además, el programa establece un límite de ingresos. Para acceder al beneficio, el grupo familiar no puede superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Qué datos conviene revisar antes del pago

Aunque la inscripción ya terminó, todavía es importante controlar que toda la información presentada sea correcta. Errores en los datos personales, familiares, escolares o bancarios pueden generar observaciones o impedir la aprobación del trámite.

El medio de cobro informado en Mi ANSES debe estar actualizado y vinculado al adulto responsable que realizó la inscripción. También resulta fundamental que los datos de los estudiantes y de la institución educativa coincidan con los registros oficiales.

Cuánto cubre el Voucher Educativo

El programa otorga una ayuda para afrontar parte del valor de la cuota escolar. El monto depende de la información presentada por cada institución educativa y de los criterios establecidos para el cálculo.

La asistencia puede cubrir hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a jornada simple. Además, el beneficio se otorga por cada estudiante que reúna los requisitos, por lo que una misma familia puede recibir más de un voucher.

Según las condiciones vigentes, los pagos se extienden hasta diciembre de 2026 y son compatibles con otras prestaciones estatales. Por eso, durante julio la principal recomendación para quienes ya se inscribieron es consultar el estado de la solicitud y verificar que todos los datos continúen actualizados.