El recibo digital permite controlar cada concepto liquidado mensualmente.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder de manera simple a sus recibos de haberes digitales. El trámite se realiza desde la plataforma Mi ANSES y permite consultar la liquidación mensual, verificar descuentos, controlar aumentos y descargar el comprobante oficial sin necesidad de asistir a una oficina.

La herramienta cobró especial importancia durante junio, un mes en el que los beneficiarios recibieron una actualización de haberes, el pago del medio aguinaldo y, en algunos casos, el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.

Cómo acceder al recibo de haberes en Mi ANSES

Para consultar el recibo digital, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, podrán acceder al apartado destinado a jubilaciones y pensiones.

Desde allí es posible visualizar la liquidación correspondiente al mes en curso, descargar el documento en formato PDF o imprimirlo para utilizarlo en distintos trámites. El sistema también permite revisar recibos anteriores, una opción útil para quienes necesitan consultar pagos históricos o realizar controles sobre su prestación. La gestión es completamente gratuita y se realiza únicamente a través de los canales oficiales del organismo.

Qué información contiene el recibo digital

El comprobante incluye el detalle completo de la liquidación previsional. Allí figuran el haber mensual, los aumentos aplicados, descuentos por obra social, créditos vigentes, retenciones y cualquier otro concepto incorporado al pago.

Además, durante los meses en los que se acreditan beneficios extraordinarios, como bonos o aguinaldos, estos importes también aparecen discriminados dentro del recibo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en junio

Durante junio, las jubilaciones y pensiones recibieron un aumento del 2,58%, correspondiente al mecanismo de movilidad previsional vinculado a la inflación.

Con esta actualización, la jubilación mínima quedó establecida en $403.317,99. A ese monto se suma un bono de hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos, por lo que el ingreso total puede alcanzar los $473.317,99 antes de contabilizar el aguinaldo.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) también recibieron el mismo incremento porcentual.

Desde Mi ANSES también podés consultar fechas de cobro.

Aguinaldo y bono: cómo verificarlos en el recibo

Uno de los aspectos más consultados por los beneficiarios es la correcta acreditación del aguinaldo y del bono extraordinario. Ambos conceptos aparecen detallados en la liquidación mensual disponible en Mi ANSES. El medio aguinaldo equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre y se deposita automáticamente junto con el haber mensual. No es necesario realizar ningún trámite adicional para cobrarlo.

Por ese motivo, revisar el recibo digital se convirtió en una herramienta clave para corroborar que todos los conceptos hayan sido liquidados correctamente.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones

ANSES mantiene un calendario de pagos organizado según la terminación del DNI y el monto del haber percibido. Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro desde Mi ANSES, donde también figura el banco asignado para la acreditación y el detalle completo de cada pago.